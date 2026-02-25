Воротар збив чайку м'ячем під час футбольного матчу: капітан команди реанімував птаха (відео)

В Туреччині футболіст врятував чайку, яка потрапила під удар воротаря "Істанбул Юрдум Спор". Капітан команди підбіг до птаха та почав робити йому масаж серця, доки той не ожив.

Про порятунок чайки під час аматорського матчу в плейоф між командами "Істанбул Юрдум Спор" та "Мевланакапи Гюзельхісар" розповідає France24. М'яч влучив у птаха, який летів низько над полем, і він упав на траву.

"Щось падало, і я зрозумів, що це чайка. Перше, що спало мені на думку, це масаж серця, бо вона не могла дихати, тож я ризикнув", — сказав капітан команди Гані Чатан.

Коли чайка знову почала дихати, футболіст виніс її з поля до медичного персоналу, який подбав про тварину.

"Мухаммет (воротар — ред.) влучив у чайку! Зараз чайці роблять непрямий масаж грудної клітки, це рідко трапляється в історії футболу. Чайку виносять, її відвели на узбіччя до медиків, де продовжать лікування", — вигукнув коментатор під час інциденту.

За даними журналістів, птах дістав пошкодження крила, проте на момент публікації новини невідомо, що сталося з ним після матчу.

Попри героїчний порятунок тварини, команда Чатана програла матч і вилетіла з плей-оф, втім футболіст не засмутився.

"Ми втратили чемпіонат, але чудово, що допомогли врятувати життя. Це було важливіше за чемпіонство", — сказав він.

Нагадаємо, 21 лютого Фокус розповідав, що герой мему з ізраїльського телебачення, військовослужбовець Стас Старостенко взяв участь у матчі "Динамо" – "Рух".

В грудні 2025 року ЗМІ писали про смерть під час матчу в Бурунді африканського футболіста, що подавився чаклунською монетою.