"Искали военные": футболист, ударивший представителя ТЦК, рассказал о реакции клуба (видео)

Футбольный клуб "Колос-2" из Ковалевки Белоцерковского района Киевской области разорвал контракт с центральным нападающим Даниилом Колесником сразу после скандала с военным ТЦК. На руководство команды давили, объяснил игрок.

Спортсмену позвонили из клуба уже через час после того, как вышло видео, на котором мужчина ударил военнослужащего ТЦК, вступившись за военнообязанного гражданина во время проверки документов. Об этом на Youtube-канале PRYVOZ рассказал сам Колесник.

Он отметил, что ситуация, как оказалось, зашла очень далеко.

"Сказали, что на руководство и на президента очень много звонков, знаю, что даже военные приезжали в Ковалевку, меня искали", — рассказал спортсмен.

Он добавил, что решение досрочного "увольнения" из команды в ФК объяснили требованиями со стороны военных, но разрыв контракта был оформлен по соглашению сторон.

При этом он подчеркнул, что ситуация не такая, как ее показывают, ведь его ударили первым.

"Я не начинал этот конфликт и не провоцировал специально", — отметил спортсмен, добавив, что даже после появления полной версии видео клуб с ним не связывался, лишь ограничившись формальностями о возможном рассмотрении кандидатуры в будущем.

После этого случая от Колесника отказались сразу три команды медиалиги, которым, по словам, спортсмена, позвонили военные и предупредили, что с мужчиной лучше не заключать договоров о сотрудничестве.

Конфликт между футболистом и военным ТЦК

Инцидент с участием Даниила Колесника и военного ТЦК произошел в селе Святопетровское Бучанского района. Видео конфликта опубликовал футболист, но потом его удалил и сделал страницу закрытой.

Позже президент ФК "Колос" Андрей Засуха осудил действия футболиста и сообщил, что его отчислили из команды.

Однако украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев выразили поддержку Даниилу Колеснику.

На следующий день Колесника задержали. Футболисту грозит до 5 лет заключения. Суд избрал Даниилу Колеснику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 18 марта апелляционный суд Киева снял ночной домашний арест со спортсмена.