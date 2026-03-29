"Шукали військові": футболіст, який вдарив представника ТЦК, розповів про реакцію клубу (відео)

Футбольний клуб "Колос-2" з Ковалівки Білоцерківського району Київської області розірвав контракт з центральним нападником Данилом Колесником одразу після скандалу зі військовим ТЦК. На керівництво команди тиснули, пояснив гравець.

Спортсмену зателефонували з клубу вже через годину після того, як вийшло відео, на якому чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК, заступившись за військовозобов'язаного громадянина під час перевірки документів. Про це на Youtube-каналі PRYVOZ розповів сам Колесник.

Він зазначив, що ситуація, як виявилося, зайшла дуже далеко.

"Сказали, що на керівництво і на президента дуже багато дзвінків, знаю, що навіть військові приїжджали в Ковалівку, мене шукали", — розповів спортсмен.

Він додав, що рішення дострокового "звільнення" з команди у ФК пояснили вимогами з боку військових, але розрив контракту було оформлено за угодою сторін.

При цьому він наголосив, що ситуація не така, як її показують, адже його вдарили першим.

"Я не починав цей конфлікт і не провокував спеціально", — зауважив спортсмен, додавши, що навіть після появи повної версії відео клуб із не зв'язувався, лише обмежившись формальностями про можливий розгляд кандидатури у майбутньому.

Після цього випадку від Колесника відмовилися одразу три команди медіаліги, яким, за словами, спортсмена, зателефонували військові й попередили, що з чоловіком краще не укладати договорів про співпрацю.

Конфлікт між футболістом та військовим ТЦК

Інцидент за участю Данила Колесника та військового ТЦК стався у селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.

Пізніше президент ФК "Колос" Андрій Засуха засудив дії футболіста та повідомив, що його відрахували з команди.

Натомість українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв висловили підтримку Данилу Колеснику.

Наступного дня Колесника затримали. Футболісту загрожує до 5 років ув'язнення. Суд обрав Данилу Колеснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 18 березня апеляційний суд Києва зняв нічний домашній арешт зі спортсмена.