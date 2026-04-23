Михайличенко рассказал, как власти СССР запретили "Динамо" покидать Киев после взрыва ЧАЭС

Бывший футболист и главный тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Алексей Михайличенко рассказал интересную историю о том, как футболистам не разрешали выезжать из столицы УССР после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он рассказал, что футболисты узнали о катастрофе в тот же день.

В то же время узнали об этом не от футбольных или государственных чиновников, отметил Михайличенко. Об этом украинский тренер рассказал в интервью бывшему вратарю "Динамо" Денису Бойко.

"Через знакомых узнали. Уже 26-го весь Киев знал, что это произошло. Никто не знал, что это такое — его же не подержишь, не увидишь. Но это очень-очень вредно, и многие, кто имел возможность, сразу уехали из Киева. Но власть все замалчивала", — сказал он.

Запрет на выезд из Киева для футболистов, по словам Михайличенко, объяснялся принципиальной показательностью советской власти. Более того, игроки должны были ежедневно тренироваться даже несмотря на риски заражения.

Відео дня

"Мы вернулись в Киев и показательно — что Динамо Киев никуда не уехало — тренировались каждый день. Это надо было видеть: 30 градусов жары, мы знали, что это вредно, и мы выходили в теплых костюмах полностью, в шапках и тренировались", — отметил Михайличенко.

Футболистов заставили вернуться в Киев даже несмотря на то, что менее чем через неделю после катастрофы, 2 мая 1986 года, киевское "Динамо" победило в финале Кубка обладателей Кубков.

22 января журналистка Наджие Аметова рассказала о конфликте, который произошел между Алексеем Михайличенко и местным сантехником. Сантехник рассказал ей, что инцидент на свой смартфон снимал начальник ЖЭКа. Однако вскоре после общения с Михайличенко сказал, что видеоролик исчез.

Пострадавший из-за избиения мужчина имеет положительные отзывы от жителей домов, которые обслуживает. Он ежедневно приезжает на работу из Гостомеля и работает "до поздней ночи", отметила журналистка.

Впоследствии Михайличенко рассказал свою версию событий: по его словам, конфликту с сантехником предшествовал другой конфликт, который произошел между местным сантехником и женой тренера. Якобы в доме бывшего наставника "Динамо" не было воды, тогда как в другие дома ее вернули.

