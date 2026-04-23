Михайличенко розповів, як влада СРСР заборонила "Динамо" залишати Київ після вибуху ЧАЕС

Колишній футболіст та головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ Олексій Михайличенко розповів цікаву історію про те, як футболістам не дозволяли виїжджати зі столиці УРСР після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Він розповів, що футболісти дізналися про катастрофу в той же день.

Водночас дізналися про це не від футбольних чи державних чиновників, відзначив Михайличенко. Про це український тренер розповів у інтерв'ю колишньому воротарю "Динамо" Денису Бойку.

"Через знайомих дізналися. Вже 26-го весь Київ знав, що це сталося. Ніхто не знав, що це таке – його ж не потримаєш, не побачиш. Але це дуже-дуже шкідливо, і багато хто, хто мав нагоду, одразу виїхали з Києва. Але влада все замовчувала", — сказав він.

Заборона на виїзд з Києва для футболістів, за словами Михайличенка, пояснювалась принциповою показовістю радянської влади. Ба більше, гравці повинні були щоденно тренуватися навіть попри ризики зараження.

Відео дня

"Ми повернулися в Київ і показово – що Динамо Київ нікуди не поїхало – тренувалися кожного дня. Це треба було бачити: 30 градусів спеки, ми знали, що це шкідливо, і ми виходили в теплих костюмах повністю, в шапках і тренувалися", — зазначив Михайличенко.

Футболістів змусили повернутися до Києва навіть попри те, що менш як за тиждень після катастрофи, 2 травня 1986 року, київське "Динамо" перемогло у фіналі Кубка володарів Кубків.

22 січня журналістка Наджіє Аметова розповіла про конфлікт, який стався між Олексієм Михайличенком та місцевим сантехніком. Сантехнік розповів їй, що інцидент на свій смартфон фільмував начальник ЖЕДу. Проте невдовзі після спілкування з Михайличенком сказав, що відеоролик зник.

Постраждалий через побиття чоловік має схвальні відгуки від мешканців будинків, які обслуговує. Він щодня приїжджає на роботу з Гостомеля та працює "до пізньої ночі", зауважила журналістка.

Згодом Михайличенко розповів свою версію подій: за його словами, конфлікту з сантехніком передував інший конфлікт, який стався між місцевим сантехніком та дружиною тренера. Нібито у будинку колишнього наставника "Динамо" не було води, тоді як в інші будинки його повернули.

Раніше Фокус розповідав, що: