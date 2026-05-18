Есть дебютанты: Мальдера объявил свою первую заявку в качестве тренера сборной Украины

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, о назначении которого официально объявили сегодня, представил свой первый выбор игроков, которые проведут сбор в конце мая -- начале июня. Примечательно, что сбор национальной команды пройдет на территории Украины.

Также запланированы две товарищеские игры — против Дании и Польши. Состав сборной был представлен в Telegram УАФ.

Кто вошел в состав сборной

Андреа Мальдера представил состав сборной Украины по футболу:

Вратари — Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер", Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев);

Защитники — Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер", Донецк), Тарас Михавко ("Динамо", Киев), Эдуард Сарапий ("Полесье", Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия), Александр Романчук ("Университатя", Крайова, Румыния);

Полузащитники — Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все — "Шахтер", Донецк), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба — "Полесье", Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба — "Динамо", Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия);

Нападающие — Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Відео дня

Резервный список:

Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — "Динамо", Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер", Донецк), Игорь Краснопир ("Полесье", Житомир), Максим Хлань ("Гурник", Забже, Польша).

Заявка сборной Фото: УАФ

Стоит отметить, что в составе сборной будет двое дебютантов — Александр Романчук и Геннадий Синчук ранее не вызывались в состав сборной. Также впервые в сборной может оказаться Максим Хлань, который попал в резервный список.

Примечательно также, что в заявке отсутствуют правые защитники — основной Ефим Конопля травмирован, а на его место не был вызван ни один из запасных вариантов.

Что сказал Мальдера на первой пресс-конференции

Сегодня, 18 мая, Андреа Мальдера отмечает 55-летие. В честь назначения на должность главного тренера он дал первую пресс-конференцию совместно с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Перед этим он поздоровался на украинском с болельщиками сборной.

В частности, он решил, что будет жить в Украине — во Львове.

"В такой специфический для Украины момент эта роль несет большую ответственность. И это не только о том, что я буду таким тренером, который только смотрит матчи. Но сейчас мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая нужна УАФ. Я хочу сделать свой вклад и помочь людям, которые пять лет назад дали мне очень много. У меня много друзей в Украине, и я хотел бы делать все, что нужно и возможно. Моя жена переедет со мной, она возьмет с собой собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Но это жизнь и это мое решение. Стоит отметить, что никто из УАФ на меня не давил", — отметил Мальдера.

Он также представил помощников — в тренерский штаб Мальдеры войдут украинские легенды — Владимир Езерский и Тарас Степаненко, а также итальянец, с которым Мальдера ранее работал, — Паскуале Каталано.

Первый сбор Мальдеры пройдет в Украине

Во время пресс-конференции Шевченко сообщил, что сбор футболистов состоится в Украине. По его словам, планируется провести специальные акции для болельщиков, а также делать больше подобных сборов на территории Украины.

Какая задача стоит перед Мальдерой

Глава УАФ также озвучил задачи, которые были поставлены перед новым тренерским штабом сборной — выход на Чемпионат Европы-2028.

"Хотелось бы, конечно, подчеркнуть задачу, которую мы ставим перед новым главным тренером. Он уже сформировал свой штаб. Он больше расскажет о штабе, который сам выбирал для этой работы. Задача, как всегда, самая амбициозная — мы хотим попасть на чемпионат Европы. Контракт будет подписан с Андреа на два года с опцией продления. Это уже федерация будет решать — продлевать или нет. Через Лигу наций попасть на чемпионат Европы. И это касается не только штаба и главного тренера. Такую же задачу мы ставим перед игроками. Я думаю, что игроки должны иметь больше ответственности за это, и мы будем с ними об этом говорить", — заявил Шевченко.

Сегодня, 18 мая, Андреа Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины по футболу. Контракт с ним подписали на два года с возможностью продления.

Ранее Фокус рассказывал, что первая игра Мальдеры во главе национальной команды также пройдет в мае — 31 мая во Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Польши. Следующая после Польши игра, которая была подтверждена официально, состоится 7 июня. Тогда в городе Оденсе сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Дании.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола сообщила, что Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины.

Перед этим сборная Украины по футболу проиграла решающий матч за выход на чемпионат мира сборной Швеции. Болельщики были неприятно поражены "беспомощным" стилем игры, который демонстрировала сборная.