Є дебютанти: Мальдера оголосив свою першу заявку в якості тренера збірної України

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера, про призначення якого офіційно оголосили сьогодні, представив свій перший вибір гравців, які проведуть збір наприкінці травня — на початку червня. Примітно, що збір національної команди пройде на території України.

Також заплановані дві товариські гри — проти Данії та Польщі. Склад збірної було представлено у Telegram УАФ.

Хто увійшов до складу збірної

Андреа Мальдера представив склад збірної України з футболу:

Воротарі — Анатолій Трубін ("Бенфіка", Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар", Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ);

Захисники — Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар", Донецьк), Тарас Михавко ("Динамо", Київ), Едуард Сарапій ("Полісся", Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон", Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук ("Університатя", Крайова, Румунія);

Півзахисники — Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі — "Шахтар", Донецьк), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва — "Полісся", Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва — "Динамо", Київ), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Лісабон, Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія);

Нападники — Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо", Київ), Артем Довбик ("Рома", Італія).

Резервний список:

Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — "Динамо", Київ), Дмитро Криськів ("Шахтар", Донецьк), Ігор Краснопір ("Полісся", Житомир), Максим Хлань ("Гурнік", Забже, Польща).

Заявка збірної Фото: УАФ

Варто відзначити, що в складі збірної буде двоє дебютантів — Олександр Романчук та Геннадій Синчук раніше не викликалися до складу збірної. Також вперше у збірній може опинитися Максим Хлань, який потрапив до резервного списку.

Примітно також, що в заявці відсутні праві захисники — основний Юхим Конопля травмований, а на його місце не було викликано жодного з запасних варіантів.

Що сказав Мальдера на першій пресконференції

Сьогодні, 18 травня, Андреа Мальдера відзначає 55-річчя. На честь призначення на посаду головного тренера він дав першу пресконференцію спільно з головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Перед цим він привітався українською із вболівальниками збірної.

Зокрема, він вирішив, що буде жити в Україні — у Львові.

"У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. І це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Але наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ. Я хочу зробити свій внесок і допомогти людям, які п’ять років тому далі мені дуже багато. У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо. Моя дружина переїде зі мною, вона візьме з собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув", — зазначив Мальдера.

Він також представив помічників — до тренерського штабу Мальдери увійдуть українські легенди — Володимир Єзерський та Тарас Степаненко, а також італієць, з яким Мальдера раніше працював, — Паскуале Каталано.

Перший збір Мальдери пройде в Україні

Під час пресконференції Шевченко повідомив, що збір футболістів відбудеться в Україні. За його словами, планується провести спеціальні акції для вболівальників, а також робити більше подібних зборів на території України.

Яке завдання стоїть перед Мальдерою

Голова УАФ також озвучив завдання, які були поставлені перед новим тренерським штабом збірної — вихід на Чемпіонат Європи-2028.

"Хотілося б, звичайно, підкреслити завдання, яке ми ставимо перед новим головним тренером. Він уже сформував свій штаб. Він більше розповість про штаб, який сам обирав для цієї роботи. Завдання, як завжди, найбільш амбітне – ми хочемо потрапити на чемпіонат Європи. Контракт буде підписаний з Андреа на два роки з опцією продовження. Це вже федерація вирішуватиме – продовжувати чи ні. Через Лігу націй потрапити на чемпіонат Європи. І це стосується не лише штабу й головного тренера. Таке ж завдання ми ставимо перед гравцями. Я думаю, що гравці повинні мати більше відповідальності за це, і ми будемо з ними про це говорити", — заявив Шевченко.

Раніше Фокус розповідав, що перша гра Мальдери на чолі національної команди також пройде у травні — 31 травня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" збірна України зіграє товариський поєдинок проти Польщі. Наступна після Польщі гра, яка була підтверджена офіційно, відбудеться 7 червня. Тоді у місті Оденсе збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії.

Нагадаємо, 22 квітня Українська асоціація футболу повідомила, що Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України.

Перед цим збірна України з футболу програла вирішальний матч за вихід на чемпіонат світу збірній Швеції. Вболівальники були неприємно вражені "безпорадним" стилем гри, який демонструвала збірна.