ФИФА 122 года: что известно об организации и какую позицию занимает она сейчас

21 мая 1904 года в Париже была основана международная организация футбола — ФИФА. Сейчас она стала федерацией национальных и континентальных футбольных ассоциаций, международным руководящим органом футбола и крупнейшей спортивной организацией мира.

Ко дню рождения ФИФА Фокус собрал информацию о том, что известно об истории организации, а также какую позицию в мире она занимает сейчас.

Как основывали ФИФА

В начале XX века футбол стремительно развивался, поэтому нужен был орган, который бы объединял в себе различные футбольные организации и контролировал их. Сначала такую роль пыталась на себя взять Футбольная Ассоциация Англии, где профессиональный футбол зародился раньше.

Однако успешной работу ФА было назвать сложно. Поэтому другие европейские государства решили создать ФИФА. Это произошло 21 мая 1904 года. Странами-основательницами выступили Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария и Швеция; чуть позже в этом же году к ФИФА присоединилась Германия, а еще через год Австрия, Англия и Италия. Первым президентом ФИФА был француз Робер Герен.

Первые соревнования под эгидой ФИФА были проведены в 1906 году, хотя особых успехов в организации соревнований ФИФА не достигла. А вот первым успешным турниром организации стали футбольные соревнования на Олимпиаде 1908 года.

Членство ФИФА расширилось за пределы Европы с принятием Южно-Африканского Союза в 1909, Аргентины и Чили в 1912 и Соединенных Штатов в 1913.

Кто входит в ФИФА

Сейчас в состав ФИФА входит 208 национальных ассоциаций. Они разделены на шесть региональных конфедераций:

AFC — Азиатская футбольная конфедерация в Азии и Австралии;

CAF — Конфедерация африканского футбола в Африке;

CONCACAF — Конфедерация футбольных ассоциаций Северной, Центральной Америки и Карибского региона в Северной и Центральной Америке;

CONMEBOL — Южноамериканская футбольная конфедерация в Южной Америке;

OFC — Конфедерация футбола Океании в Океании;

UEFA — Союз европейских футбольных ассоциаций в Европе.

Интересным фактом является то, что ФИФА имеет больше стран-членов, чем Организация Объединенных Наций.

Первые Чемпионаты мира

В 1921 году ФИФА возглавил француз Жюль Риме. Именно его идеей стало проведение соревнований между национальными командами разных стран.

Впервые об этом заговорили в 1928 году, а уже через 2 года, в 1930, первый чемпионат мира провели в Уругвае. Там торжествовала сборная-хозяйка, одолев в финале своих соседей — сборную Аргентины со счетом 4:2.

Несмотря на нежелание участия европейских сборных из-за необходимости долгого путешествия и экономического кризиса, который длился в то время, турнир был признан успешным и запланировано провести следующий турнир 1934 года в Италии. С тех пор, за исключением паузы на время Второй мировой войны, Чемпионаты мира проходят каждые 4 года.

Украина в ФИФА

После провозглашения независимости, учитывая успех украинских футболистов в советские времена, важным стал вопрос участия Украины в международном футболе.

В феврале 1992-го Федерация футбола Украины вместе с представителями Грузии, Словении и Хорватии получила статус временного члена ФИФА и УЕФА. 3 июля того же года Украина стала постоянным членом ФИФА, а 17 июня 1993 года — УЕФА. Это дало право делегировать свои сборные и клубы на международные соревнования.

Коррупция в ФИФА

В последние годы организация стала известна благодаря коррупционным скандалам. Так, в 2015 году немецкое медиа Der Spiegel выпустило материал-расследование о предоставлении прав проведения чемпионата мира 2006 Германии, согласно которому право проведения чемпионата мира по футболу было куплено тогдашним руководством Немецкого футбольного союза.

В материале говорилось, что четыре члена Исполкома ФИФА от Азии были подкуплены за 10,3 миллиона швейцарских франков. Председатель Немецкого футбольного союза отрицал обвинения, однако ушел в отставку.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне, где прописана штаб-квартира DFB, открыла уголовное производство по формуле: "возможное уклонение от уплаты налогов" и провела обыски в штаб-квартире Немецкого футбольного союза.

Также в 2015 деле разгорелась одна из крупнейших коррупционных историй в футболе: было открыто уголовное дело против высших должностных лиц ФИФА по обвинению их в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег. Производство осуществляли совместно правоохранители США и Швейцарии.

Так, в США обвинения в организованной преступной деятельности, взяточничестве, отмывании денег и ряде других преступлений предъявлены 14 фигурантам.

А вот швейцарская прокуратура и уголовная полиция открыли производство еще в 2010 году, когда на конгрессе ФИФА в Йоханнесбурге были приняты решения о проведении чемпионатов мира в России и Катаре.

По данным ФБР США, в ФИФА чиновники получили взятки на общую сумму около 150 миллионов долларов, а также повлияли на выбор стран-организаторов чемпионатов мира в России и Катаре в 2018 и 2022 годах.

24 сентября швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера. Сообщалось, что он подозревался в совершении незаконного платежа вице-президенту ФИФА и главе УЕФА Мишелю Платини, который был кандидатом на пост президента организации, в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который якобы был сделан за выполнение работ в период январь 1999 — июнь 2002 гг. и проведен в феврале 2011 года.

После допроса Платини заявил, что получил от Блаттера 2 млн франков за работу по контракту с ФИФА. Он отметил, что ему "удалось прояснить все вопросы с властями Швейцарии".

Правда в марте 2025 года Апелляционная палата Уголовного суда Швейцарии оставила без изменений оправдательный приговор для экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

Правда 28 октября 2015 года в своих интервью британскому журналу Financial Times и российскому информагентству ТАСС Блаттер признал, что относительно решений о предоставлении прав Чемпионата мира 2018 России, еще до официального голосования исполкома ФИФА 2 декабря 2010 года, в руководстве ФИФА уже заранее существовала закулисная тайная договоренность. Согласно показаниям Блаттера, было заключено неписьменное "джентльменское соглашение", которое предусматривало фальсификацию результатов голосования с целью предоставления права проведения ЧМ-2018 России, а ЧМ-2022 США.

По словам Блаттера, за неделю до официального голосования, как утверждает Блаттер, тогдашний президент Франции Саркози уговорил Мишеля Платини отдать права на ЧМ-2022 не США, а Катару. И Платини, вместе со своей "группой влияния" в Исполкоме ФИФА, проголосовали в пользу Катара, поломав всю предыдущую договоренность (распределение голосов 14-8 в пользу Катара).

Премия Трампу

Действующий глава ФИФА Джанни Инфантино тоже успел "отметиться" в политическом скандале.

В декабре 2025 года Дональд Трамп во время жеребьевки Чемпионата мира-2026, который пройдет в Штатах, Канаде и Мексике, получил "Премию мира". Эта награда была впервые введена FIFA в прошлом году, и многие восприняли ее как "компенсацию" Трампу за неполученную Нобелевскую премию мира.

Во время речи Инфантино отметил, что благодаря Трампу удалось заключить мир между Израилем и Палестиной. Он назвал президента США "лидером, который хочет жить в безопасном мире".

Трамп взамен заявил, что это "одна из самых больших наград, которые он получал в жизни". По его словам, им удалось спасти миллионы жизней.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.

