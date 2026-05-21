ФІФА 122 роки: що відомо про організацію та яку позицію займає вона зараз

21 травня 1904 року у Парижі було засновано міжнародну організацію футболу — ФІФА. Наразі вона стала федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій, міжнародним керівним органом футболу і найбільшою спортивною організацією світу.

До дня народження ФІФА Фокус зібрав інформацію про те, що відомо про історію організації, а також яку позицію у світі вона займає зараз.

Як засновували ФІФА

На початку XX століття футбол стрімко розвивався, тож потрібен був орган, який би об'єднував у собі різні футбольні організації та контролював їх. Спочатку таку роль намагалася на себе взяти Футбольна Асоціація Англії, де професійний футбол зародився раніше.

Однак успішною роботу ФА було назвати складно. Тож інші європейські держави вирішили створити ФІФА. Це сталося 21 травня 1904 року. Країнами-засновницями виступили Бельгія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швейцарія і Швеція; трохи пізніше цього ж року до ФІФА приєдналася Німеччина, а ще через рік Австрія, Англія та Італія. Першим президентом ФІФА був француз Робер Герен.

Перші змагання під егідою ФІФА були проведені 1906 року, хоча особливих успіхів в організації змагань ФІФА не досягла. А от першим успішним турніром організації стали футбольні змагання на Олімпіаді 1908 року.

Членство ФІФА розширилося за межі Європи з прийняттям Південно-Африканського Союзу в 1909, Аргентини і Чилі в 1912 і Сполучених Штатів в 1913.

Хто входить до ФІФА

Наразі до складу ФІФА входить 208 національних асоціацій. Вони поділені на шість регіональних конфедерацій:

AFC — Азійська футбольна конфедерація в Азії та Австралії;

CAF — Конфедерація африканського футболу в Африці;

CONCACAF — Конфедерація футбольних асоціацій Північної, Центральної Америки і Карибського регіону в Північній і Центральній Америці;

CONMEBOL — Південноамериканська футбольна конфедерація в Південній Америці;

OFC — Конфедерація футболу Океанії в Океанії;

UEFA — Союз європейських футбольних асоціацій в Європі.

Цікавим фактом є те, що ФІФА має більше країн-членів, ніж Організація Об'єднаних Націй.

Перші Чемпіонати світу

У 1921 році ФІФА очолив француз Жуль Ріме. Саме його ідеєю стало проведення змагань між національними командами різних країн.

Уперше про це заговорили в 1928 році, а вже за 2 роки, у 1930, перший чемпіонат світу провели в Уругваї. Там тріумфувала збірна-господарка, здолавши в фіналі своїх сусідів — збірну Аргентини з рахунком 4:2.

Попри небажання участі європейських збірних через необхідність довгої подорожі й економічну кризу, що тривала на той час, турнір було визнано успішним і заплановано провести наступний турнір 1934 року в Італії. З того часу, за винятком паузи на час Другої світової війни, Чемпіонати світу проходять кожні 4 роки.

Україна в ФІФА

Після проголошення незалежності, враховуючи успіх українських футболістів у радянські часи, важливим стало питання участі України у міжнародному футболі.

У лютому 1992-го Федерація футболу України разом із представниками Грузії, Словенії та Хорватії отримала статус тимчасового члена ФІФА та УЄФА. 3 липня того ж року Україна стала постійним членом ФІФА, а 17 червня 1993 року — УЄФА. Це дало право делегувати свої збірні та клуби на міжнародні змагання.

Корупція в ФІФА

В останні роки організація стала відома завдяки корупційним скандалам. Так, у 2015 році німецьке медіа Der Spiegel випустило матеріал-розслідування щодо надання прав проведення чемпіонату світу 2006 Німеччині, згідно якому право проведення чемпіонату світу з футболу було куплено тодішним керівництвом Німецького футбольного союзу.

У матеріалі йшлося, що чотири члени Виконкому ФІФА від Азії були підкуплені за 10,3 мільйона швейцарських франків. Голова Німецького футбольного союзу заперечував звинувачення, однак пішов у відставку.

Прокуратура Франкфурта-на-Майні, де прописана штаб-квартира DFB, відкрила кримінальне провадження за формулою: "можливе ухилення від сплати податків" і провела обшуки у штаб-квартирі Німецького футбольного союзу.

Також у 2015 справі розгорілася одна з найбільших корупційних історій у футболі: було відкрито кримінальну справу проти вищих посадовців ФІФА по звинуваченню їх в корупції, рекеті, шахрайстві і відмиванні грошей. Провадження здійснювали спільно правоохоронці США та Швейцарії.

Так, у США звинувачення в організованій злочинній діяльності, хабарництві, відмиванні грошей і низці інших злочинів пред'явлені 14 фігурантам.

А от швейцарська прокуратура та кримінальна поліція відкрили провадження ще в 2010 році, коли на конгресі ФІФА в Йоганнесбургу були прийняті рішення щодо проведення чемпіонатів світу в Росії і Катарі.

За даними ФБР США, у ФІФА чиновники отримали хабарі на загальну суму приблизно 150 мільйонів доларів, а також вплинули на вибір країн-організаторів чемпіонатів світу в Росії та Катарі у 2018 та 2022 роках.

24 вересня швейцарська прокуратура порушила кримінальну справу стосовно тодішнього президента ФІФА Зеппа Блаттера. Повідомлялося, що він підозрювався у здійсненні незаконного платежу віце-президенту ФІФА і главі УЄФА Мішелю Платіні, який був кандидатом на пост президента організації, у розмірі 2 млн швейцарських франків із засобів ФІФА, який нібито був зроблений за виконання робіт у період січень 1999 — червень 2002 рр. і проведений у лютому 2011 року.

Після допиту Платіні заявив, що отримав від Блаттера 2 млн франків за роботу за контрактом з ФІФА. Він зазначив, що йому "вдалося прояснити всі питання з владою Швейцарії".

Щоправда у березні 2025 Апеляційна палата Кримінального суду Швейцарії залишила без змін виправдальний вирок для експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера та колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні.

Щоправда 28 жовтня 2015 у своїх інтерв'ю британському часопису Financial Times та російській інформагенції ТАСС Блаттер визнав, що щодо рішень про надання прав Чемпіонату світу 2018 Росії, ще до офіційного голосування виконкому ФІФА 2 грудня 2010 року, в керівництві ФІФА вже наперед існувала закулісна таємна домовленість. Згідно зі свідченнями Блаттера, була укладена неписьмова "джентльменська угода", яка передбачала фальсифікацію результатів голосування з метою надання права проведення ЧС-2018 Росії, а ЧС-2022 США.

За словами Блаттера, за тиждень до офіційного голосування, як стверджує Блаттер, тодішній президент Франції Саркозі умовив Мішеля Платіні віддати права на ЧС-2022 не США, а Катару. І Платіні, разом із своєю "групою впливу" у Виконкомі ФІФА, проголосували на користь Катару, поламавши всю попередню домовленість (розподіл голосів 14-8 на користь Катару).

Премія Трампу

Чинний очільник ФІФА Джанні Інфантіно теж встиг "відзначитися" у політичному скандалі.

У грудні 2025 року Дональд Трамп під час жеребкування Чемпіонату світу-2026, який пройде в Штатах, Канаді та Мексиці, отримав "Премію миру". Ця нагорода була вперше запроваджена FIFA минулоріч, і багато хто сприйняв її як "компенсацію" Трампу за неотриману Нобелівську премію миру.

Під час промови Інфантіно зазначив, що завдяки Трампу вдалося укласти мир між Ізраїлем та Палестиною. Він назвав президента США "лідером, який хоче жити в безпечному світі".

Трамп натомість заявив, що це "одна з найбільших нагород, які він отримував у житті". За його словами, їм вдалося врятувати мільйони життів.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

Нагадаємо, що до початку чемпіонату світу з футболу 2026 року залишається менше місяця.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.