После двухлетнего перерыва: Ломаченко собрался драться с непобежденным филиппинцем

Украинец Василий Ломаченко после двухлетнего перерыва в карьере снова возвращается на ринг. Боксер уже определился с первым противником — первый бой может состояться против непобежденного филиппинца Чарли Суареса.

Сейчас Суарес является обязательным претендентом по линии WBO во втором сверхлегком весе. Об этом пишет Boxing Scene.

Пока филиппинский боксер должен провести свой 19-й бой (18-0, 10 КО) против Мануэля Авилы, который запланирован на 11 июля в Сан-Франциско. После этого поединка стороны могут начать переговоры о возможности боя Суареса с 38-летним украинцем Ломаченко.

Сам Ломаченко считает поединок с Суаресом идеальным для своего возвращения. Однако это может стать серьезным вызовом для украинского боксера.

После этого боя у Ломаченко может появиться перспектива боя против действующего чемпиона мира в дивизионе Эмануэля Наваррете. Он уже отреагировал на новость о возможном бою против украинца.

"Если он придет за мной, тогда я сконцентрируюсь на нем", — прокомментировал Наваррете.

Как свидетельствуют данные медиа, пока Василий Ломаченко рассматривает для себя вариант возвращения на ринг во втором полулегком дивизионе (до 59 кг). Последний раз в нем украинец дрался еще в 2017 году.

В общем последний бой перед двухлетней паузой боксер провел в мае 2024-го года. Тогда ему удалось одолеть Джорджа Камбососа техническим нокаутом и таким образом вернуть себе звание чемпиона мира в легком весе. Через год Ломаченко заявил о завершении карьеры.

Стоит отметить, что о возвращении Ломаченко к боксерской карьере ранее в мае 2026 года сообщал журналист Майк Коппинджер. По его данным, первый бой он может провести уже осенью этого года.

