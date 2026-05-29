Після дворічної перерви: Ломаченко зібрався битися з непереможеним філіппінцем

Українець Василь Ломаченко після дворічної перерви у кар'єрі знову повертається на ринг. Боксер вже визначився з першим супротивником — перший бій може відбутися проти непереможеного філіппінця Чарлі Суареса.

Наразі Суарес є обов'язковим претендентом за лінією WBO у другій надлегкій вазі. Про це пише Boxing Scene.

Поки філіппінський боксер має провести свій 19-й бій (18-0, 10 КО) проти Мануеля Авіли, який заплановано на 11 липня у Сан-Франциско. Після цього поєдинку сторони можуть розпочати переговори щодо можливості бою Суареса з 38-річним українцем Ломаченком.

Сам Ломаченко вважає поєдинок із Суаресом ідеальним для свого повернення. Проте це може стати серйозним викликом для українського боксера.

Після цього бою у Ломаченка може з'явитися перспектива бою проти чинного чемпіона світу у дивізіоні Емануеля Наваррете. Він вже відреагував на новину щодо можливого бою проти українця.

"Якщо він прийде по мене, тоді я сконцентруюся на ньому", — прокоментував Наваррете.

Як свідчать дані медіа, поки що Василь Ломаченко розглядає для себе варіант повернення на ринг у другому напівлегкому дивізіоні (до 59 кг). Останнього разу у ньому українець бився ще 2017 року.

Загалом останній бій перед дворічною паузою боксер провів у травні 2024-го року. Тоді йому вдалося здолати Джорджа Камбососа технічним нокаутом і у такий спосіб повернути собі звання чемпіона світу у легкій вазі. Через рік Ломаченко заявив про завершення кар'єри.

Варто зазначити, що про повернення Ломаченка до боксерської кар'єри раніше у травні 2026 року повідомляв журналіст Майк Коппінджер. За його даними, перший бій він може провести вже восени цього року.

