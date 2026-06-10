Церемонии в трех странах и выступления звезд: как пройдет открытие Чемпионата мира

Уже завтра, 11 июня, стартует Чемпионат мира. Перед первым матчем состоится церемония открытия, однако на этот раз она удивит фанатов новым форматом.

В этом году Чемпионат мира будут принимать три страны — США, Мексика и Канада. Отдельная церемония пройдет во всех трех. Об этом пишет Tribuna.

11 июня в Мексике накануне матча Мексика-ПАР выступит Шакира, которая исполнит песню "Dai Dai", которая является гимном мундиаля. На шоу также выступят колумбийская звезда реггетона Джей Балвин и южноафриканская певица и автор песен Тайла. Шоу стартует в 20:30 по киевскому времени, тогда как игра начнется в 22:00.

В Канаде будут выступать местные певцы и авторы песен Майкл Бубле и Аланис Мориссетт. Сама церемония пройдет стадионе "BMO Field" в Торонто, перед матчем между Канадой и Боснией и Герцеговиной в пятницу, 12 июня. Она начнется в 22:00 по Киеву.

Відео дня

В США поп-звезда Кэти Перри и рэпер Future выступят перед матчем между США и Парагваем на стадионе "SoFi" в Лос-Анджелесе в ночь на субботу 13 июня в 04:00.

Где смотреть церемонию открытия в Украине

Церемония открытия Чемпионата мира, как и все матчи нынешнего мундиаля, будут показывать на каналах Megogo.

Напомним, что предстоящий Чемпионат мира станет необычным из-за ряда факторов, в частности, в нем примет участие наибольшее количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить фанатов.

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