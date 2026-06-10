Церемонії в трьох країнах та виступи зірок: як пройде відкриття Чемпіонату світу
Вже завтра, 11 червня, стартує Чемпіонат світу. Перед першим матчем відбудеться церемонія відкриття, однак цього разу вона здивує фанатів новим форматом.
Цьогоріч Чемпіонат світу прийматимуть три країни — США, Мексика та Канада. Окрема церемонія пройде в усіх трьох. Про це пише Tribuna.
11 червня у Мексиці напердодні матчу Мексика-ПАР виступить Шакіра, яка виконає пісню "Dai Dai", що є гімном мундіалю. На шоу також виступлять колумбійська зірка реггетону Джей Балвін та південноафриканська співачка та авторка пісень Тайла. Шоу стартує о 20:30 за київським часом, тоді як гра розпочнеться о 22:00.
У Канаді виступатимуть місцеві співаки та автори пісень Майкл Бубле та Аланіс Моріссетт. Сама церемонія пройде стадіоні "BMO Field" у Торонто, перед матчем між Канадою та Боснією та Герцеговиною у п'ятницю, 12 червня. Вона розпочнеться о 22:00 за Києвом.
У США поп-зірка Кеті Перрі та репер Future виступлять перед матчем між США та Парагваєм на стадіоні "SoFi" у Лос-Анджелесі у ніч на суботу 13 червня о 04:00.
Де дивитися церемонію відкриття в Україні
Церемонія відкриття Чемпіонату світу, як і всі матчі цьогорічного мундіалю, показуватимуть на каналах Megogo.
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