Температура +32 и отмена матчей из-за молнии: как погода повлияет на Чемпионат мира

"Душно, удручающе, жарко" — именно эти три слова выбрали журналисты The Athletic, чтобы описать условия, в которых пройдет предстоящий Чемпионат мира. Вероятно, он будет самым теплым мундиалем с 1994 года, когда турнир проходил также в США.

В 1994 году более 80% матчей играли до 17:00 по местному времени, поэтому игроки играли под палящим солнцем. Самым теплым матчем стала игра, когда Мексика переиграла Ирландию в Орландо, а температура на поле поднялась до 48°C. Журналисты The Athletic спрогнозировали, насколько сложные условия будут у футболистов на этом чемпионате мира.

Прошлым летом Клубный чемпионат мира летом прошел в США, и это может служить примером того, как будет проходить турнир в этом году. По данным, тот турнир был значительно теплее, чем любой из последних четырех чемпионатов мира.

В дополнение аналитики проанализировали все стадионы, которые будут принимать турнир, посчитав данные за последние 10 лет по погоде в день и время, когда будут проходить матчи.

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Например, для четвертьфинала в Канзас-Сити 11 июля в 20:00 по местному времени они прославились, какой была погода между 19:00 и 21:00 с 8 по 14 июля в течение каждого из последних 10 лет.

Стадион AT&T в Далласе возглавляет температурные диаграммы со средней температурой 32°C. Ожидается, что пик температуры достигнет 14 июля, когда стадион AT&T в 14:00 будет принимать полуфинал со средней температурой в это время в 34°C. Но Даллас — один из трех стадионов, вместе с Атлантой и Хьюстоном, которые будут работать с закрытыми крышами и кондиционерами, что сделает условия более контролируемыми.

Открытые стадионы не будут такими снисходительными. За последние 10 лет температура на шести из 16 стадионов перед началом матчей по крайней мере один раз превышала 38°C в течение недели перед игрой. По словам Аарона Ментковски, главного метеоролога WKBW-TV Buffalo, условия на поле могут быть еще более сложными.

"Это особенно актуально в дни со слабым ветром и полным солнцем. Поля в основном открыты, тогда как трибуны затенены. Поле поглощает солнечную радиацию от солнца и излучает это тепло обратно на поле. Стадионы, как правило, защищают поле от ветра. Легкий ветерок уносит часть этого тепла, но вместо этого оно просто застаивается", — отмечает Ментковский.

Еще в 1994 году форвард сборной Германии Юрген Клинсманн объяснял, что экстремальная жара влияет на уровень производительности, не давая демонстрировать максимальный уровень.

Команды применяют уникальные меры для подготовки

В прошлую пятницу игроков сборной Норвегии сфотографировали в одних шортах, когда она загорали при температуре 32°C, что существенно отличается от типичных скандинавских холодных условий, в которых росли игроки.

В то же время эксперт объясняет, что это не означает, что футболисты из стран с холодным климатом обязательно будут страдать.

"Здоровый человек из прохладного климата акклиматизируется после недели-двух пребывания в жарких условиях", — говорит он.

Кроме того, большинство норвежских игроков базируются в клубах за пределами своей страны. Статистика показывает, что большинство команд состоят из игроков, которые привыкли к примерно одинаковым условиям в течение большей части года.

Матчи могут отменять из-за погоды

Хотя экстремальная жара и влажность будут влиять на проведение матчей, грозы могут создать большую логистическую проблему.

Согласно протоколу США по грозам, матч должен быть прерван, если в радиусе восьми миль от стадиона обнаружена молния или электрический разряд. После этого начинается 30-минутный обратный отсчет, который сбрасывается, если до его окончания обнаружен еще один удар. Прошлым летом игра клубного чемпионата мира между "Челси" и "Бенфикой" длилась четыре часа 38 минут после неоднократных задержек из-за молнии.

Ментковски определяет ряд городов, которые имеют особый риск к молниям.

"В Майами и Мехико ежедневно будут происходить послеобеденные штормы с частыми молниями и периодическими сильными дождями". В Канзас-Сити могут возникнуть сильные штормы в зависимости от нестабильности атмосферы, поскольку мы все еще находимся в сезоне суровых погодных условий. В Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке во время Чемпионата мира по футболу будет расти жара и влажность, а также периодические штормы", — говорит эксперт.

Подобные перерывы грозят сбить настроение команды, а неопределенность относительно того, когда игра возобновится, может стать тестом для концентрации и усложнить планы питания и гидратации.

Способность адаптироваться к стихиям является недооцененным фактором успеха на чемпионате мира, и этим летом она может оказаться такой же решающей, как качество игроков, сплоченность команды или тактические схемы, убеждены эксперты.

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