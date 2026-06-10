Температура +32 та скасування матчів через блискавку: як погода вплине на Чемпіонат світу

"Задушливо, гнітюче, спекотно" — саме ці три слова обрали журналісти The Athletic, аби описати умови, в яких пройде майбутній Чемпіонат світу. Ймовірно, він буде найтеплішим мундіалем з 1994 року, коли турнір проходив також у США.

У 1994 році понад 80% матчів грали до 17:00 за місцевим часом, тож гравці грали під палючим сонцем. Найтеплішим матчем стала гра, коли Мексика переграла Ірландію в Орландо, а температура на полі піднялася до 48°C. Журналісти The Athletic спрогнозували, наскільки складні умови будуть у футболістів на цьому чемпіонаті світу.

Минулого літа Клубний чемпіонат світу влітку пройшов у США, і це може слугувати прикладом того, як проходитиме турнір цьогоріч. За даними, той турнір був значно теплішим, ніж будь-який з останніх чотирьох чемпіонатів світу.

На додачу аналітики проаналізували всі стадіони, які прийматимуть турнір, порахувавши дані за останні 10 років щодо погоди у день та час, коли проходитимуть матчі.

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Наприклад, для чвертьфіналу в Канзас-Сіті 11 липня о 20:00 за місцевим часом вони прославилися, якою була погода між 19:00 та 21:00 з 8 по 14 липня протягом кожного з останніх 10 років.

Стадіон AT&T у Далласі очолює температурні діаграми із середньою температурою 32°C. Очікується, що пік температури сягне 14 липня, коли стадіон AT&T о 14:00 прийматиме півфінал із середньою температурою у цей час в 34°C. Але Даллас — один із трьох стадіонів, разом із Атлантою та Х'юстоном, які працюватимуть із закритими дахами та кондиціонерами, що зробить умови більш контрольованими.

Відкриті стадіони не будуть такими поблажливими. За останні 10 років температура на шести з 16 стадіонів перед початком матчів принаймні один раз перевищувала 38°C протягом тижня перед грою. За словами Аарона Ментковскі, головного метеоролога WKBW-TV Buffalo, умови на полі можуть бути ще складнішими.

"Це особливо актуально в дні зі слабким вітром і повним сонцем. Поля здебільшого відкриті, тоді як трибуни затінені. Поле поглинає сонячну радіацію від сонця та випромінює це тепло назад на поле. Стадіони, як правило, захищають поле від вітру. Легкий вітерець відносить частину цього тепла, але замість цього воно просто застоюється", — зазначає Ментковський.

Ще у 1994 році форвард збірної Німеччини Юрген Клінсманн пояснював, що екстремальна спека впливає на рівень продуктивності, не даючи демонструвати максимальний рівень.

Команди застосовують унікальні заходи для підготовки

Минулої п'ятниці гравців збірної Норвегії сфотографували в одних шортах, коли вона загоряли при температурі 32°C, що суттєво відрізняється до типових скандинавських холодних умов, у яких зростали граці.

Водночас експерт пояснює, що це не означає, що футболісти з країн з холодним кліматом обов'язково страждатимуть.

"Здорова людина з прохолодного клімату акліматизується після тижня-двох перебування в спекотних умовах", — каже він.

Крім того, більшість норвезьких гравців базуються в клубах за межами своєї країни. Статистика показує, що більшість команд складаються з гравців, які звикли до приблизно однакових умов протягом більшої частини року.

Матчі можуть скасовувати через погоду

Хоча екстремальна спека та вологість впливатимуть на проведення матчів, грози можуть створити більшу логістичну проблему.

Згідно з протоколом США щодо гроз, матч має бути перерваний, якщо в радіусі восьми миль від стадіону виявлено блискавку або електричний розряд. Після цього починається 30-хвилинний зворотний відлік, який скидається, якщо до його закінчення виявлено ще один удар. Минулого літа гра клубного чемпіонату світу між "Челсі" та "Бенфікою" тривала чотири години 38 хвилин після неодноразових затримок через блискавку.

Ментковскі визначає низку міст, які мають особливий ризик до блискавок.

"У Маямі та Мехіко щодня відбуватимуться післяобідні шторми з частими блискавками та періодичними сильними дощами". У Канзас-Сіті можуть статися сильні шторми залежно від нестабільності атмосфери, оскільки ми все ще перебуваємо в сезоні суворих погодних умов. У Бостоні, Філадельфії та Нью-Йорку під час Чемпіонату світу з футболу зростатиме спека та вологість, а також періодичні шторми", — каже експерт.

Подібні перерви загрожують збити настрій команди, а невизначеність щодо того, коли гра відновиться, може стати тестом для концентрації та ускладнити плани харчування та гідратації.

Здатність адаптуватися до стихій є недооціненим фактором успіху на чемпіонаті світу, і цього літа вона може виявитися такою ж вирішальною, як якість гравців, згуртованість команди чи тактичні схеми, переконані експерти.

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