"Хочу увидеть его с сигарой в зубах": Милевский назвал фаворитов на Чемпионате мира

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо", одиозный Артем Милевский рассказал о том, за кого будет болеть на Чемпионате мира-2026.

Милевский отметил, что хочет, чтобы в финале сыграли Португалия и Бразилия. Однако лично он будет поддерживать португальцев. Его цитирует sport.ua.

Нападающий рассказал, что заказал оригинальные футболки сборной Португалии для всех друзей, и сам будет ходить в них в поддержку этой сборной.

"Конечно, португальцам будет очень трудно победить на чемпионате мира. Все мы понимаем, что для Криша (Криштиану Роналду — ред.), как и для Месси, это кульминация всей карьеры, главный штурм, последний мундиаль. Но вообще, моя мечта — это Бразилия против Португалии в финале. Я очень хочу увидеть в финале Анчелотти с кубком мира и сигарой в зубах или Роналду. Для меня это будет огромная радость", — рассказал Милевский.

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