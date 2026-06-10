"Хочу побачити його з сигарою в зубах": Мілевський назвав фаворитів на Чемпіонаті світу

Колишній нападник збірної України та київського "Динамо", одіозний Артем Мілевський розповів про те, за кого вболіватиме на Чемпіонаті світу-2026.

Мілевський зазначив, що хоче, аби у фіналі зіграли Португалія та Бразилія. Однак особисто він підтримуватиме португальців. Його цитує sport.ua.

Нападник розповів, що замовив оригінальні футболки збірної Португалії для всіх друзів, і сам ходитиме в них на підтримку цієї збірної.

"Звісно, португальцям буде дуже важко перемогти на чемпіонаті світу. Усі ми розуміємо, що для Кріша (Кріштіану Роналду — ред.), як і для Мессі, це кульмінація всієї кар'єри, головний штурм, останній мундіаль. Але взагалі, моя мрія — це Бразилія проти Португалії у фіналі. Я дуже хочу побачити у фіналі Анчелотті з кубком світу та сигарою в зубах або Роналду. Для мене це буде величезна радість", — розповів Мілевський.

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Нагадаємо, що майбутній Чемпіонат світу стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним. Ми розповідали про всі нововведення, які можуть здивувати фанатів.

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