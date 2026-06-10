Мексика-ПАР: где смотреть матч-открытие Чемпионата мира-2026

11 июня стартует главное футбольное событие года — Чемпионат мира по футболу-2026 года. Первый матч пройдет вечером — одна из стран-хозяек турнира Мексика будет играть против сборной ЮАР.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Ее будет предварять церемония открытия, во время которой выступит певица Шакира. Фокус проведет текстовую трансляцию первого поединка.

Мексика против ЮАР — где смотреть матч в Украине

В Украине транслятором поединка выступит официальный транслятор Чемпионата мира — MEGOGO. Трансляция матча начнется примерно в 21:50, однако церемония открытия запланирована на 20:30.

Мексика против ЮАР — кто является фаворитом матча

По данным букмекеров, Мексика является заметным фаворитом на победу в матче открытия. Коэффициент на страну-хозяйку составляет 1.41, тогда как победа Южноафриканской республики оценивается в 8.6.

Мексика против ЮАР — какие шансы на выход из группы у команд

Мексика и ЮАР попали в группу А Чемпионата мира. Кроме них в группе сыграют Южная Корея и Чехия. ЮАР является аутсайдером группы, тогда как Мексика точно будет бороться за выход из группы.

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Особенностью нынешнего турнира является то, что лучшие 8 из 12 команд, которые займут третье место в своих группах, выйдут в плей-офф. Поэтому победа в матче открытии существенно повысит шансы на выход из группы.

Напомним, что предстоящий Чемпионат мира станет необычным из-за ряда факторов, в частности, в нем примет участие наибольшее количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить фанатов.

Эксперты уже оценили, кто является главными фаворитами на победу на Чемпионате мира.

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