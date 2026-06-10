Мексика-ПАР: де дивитися матч-відкриття Чемпіонату світу-2026

11 червня стартує головна футбольна подія року — Чемпіонат світу з футболу-2026 року. Перший матч пройде ввечері — одна з країн-господарок турніру Мексика гратиме проти збірної ПАР.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її передуватиме церемонія відкриття, під час якої виступить співачка Шакіра. Фокус проведе текстову трансляцію першого поєдинку.

Мексика проти ПАР — де дивитися матч в Україні

В Україні транслятором поєдинку виступить офіційний транслятор Чемпіонату світу — MEGOGO. Трансляція матчу почнеться приблизно о 21:50, однак церемонія відкриття запланована на 20:30.

Мексика проти ПАР — хто є фаворитом матчу

За даними букмекерів, Мексика є помітним фаворитом на перемогу у матчі відкриття. Коефіцієнт на країну-господарку складає 1.41, тоді як перемога Південноафриканської республіки оцінюється у 8.6.

Мексика проти ПАР — які шанси на вихід з групи у команд

Мексика та ПАР потрапили до групи А Чемпіонату світу. Крім них у групі зіграють Південна Корея та Чехія. ПАР є аутсайдером групи, тоді як Мексика точно боротиметься за вихід з групи.

Відео дня

Особливістю цьогорічного турніру є те, що найкращі 8 з 12 команд, що посядуть третє місце у своїх групах, вийдуть до плей-офф. Тож перемога у матчі відкритті суттєво підвищить шанси на вихід з групи.

Нагадаємо, що майбутній Чемпіонат світу стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним. Ми розповідали про всі нововведення, які можуть здивувати фанатів.

Експерти вже оцінили, хто є головними фаворитами на перемогу на Чемпіонаті світу.

Раніше Фокус розповідав, хто з зірок футболу пропустить Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці.

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