Украинский футболист подписал контракт с "Барселоной": что о нем известно

16-летний украинский футболист Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт с каталонской "Барселоной". Он уехал из Украины в 2022 году.

В прошлом сезоне Артем играл за команду до 16 лет. О подписании контракта сообщили на странице академии "Барсы".

Игрок выступает на позиции атакующего полузащитника. Планируется, что в дальнейшем он будет выступать на юношеском уровне.

При подписании контракта присутствовал также директор академии Хосе Рамон Алесанко.

"Благодарим семью Рыбаков за доверие к "Ла Масии" в воспитании вашего сына как футболиста и личности", — говорится в заявлении, опубликованном на странице академии "Барселоны" в Instagram.

Агентом украинца является известный украинский агент Вадим Шаблий. Он сообщил, что контракт заключен сроком на три года — это максимальный допустимый срок для футболистов в возрасте до 18 лет.

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Рыбак прошел путь в юношеских командах академий "Буковины" и "Шахтера", прежде чем начал выступать за "Барселону" летом 2022 года. Он покинул Украину из-за начала полномасштабной войны.

В феврале 2026 года Рыбак сыграл три матча в составе сборной Украины U-17.

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