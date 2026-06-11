Український футболіст підписав контракт із "Барселоною": що про нього відомо

Український 16-річний футболіст Артем Рибак підписав перший професійний контракт з каталонською "Барселоною". Він виїхав з України в 2022 році.

У минулому сезоні Артем грав за команду до 16 років. Про підписання контракту повідомили на сторінці академії "Барси".

Гравець виступає на позиції атакувального півзахисника. Планується, що він надалі виступатиме на молодіжному рівні.

Під час підписання контракту на був присутній і директор академії Хосе Рамон Алесанко.

"Дякуємо родині Рибак за довіру до "Ла Масії" у вихованні вашого сина як футболіста та особистості", — йдеться у заяві, опублікованій на інстаграм-сторінці академії "Барселони".

Агентом українця є відомий український агент Вадим Шаблій. Він повідомив, що контракт було укладено терміном на три роки — це максимальний дозволений термін для футболістів віком до 18 років.

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Рибак пройшов молодіжний шлях крізь академії "Буковини" та "Шахтаря", перш ніж почав виступати за "Барселону" влітку 2022 року. Він виїхав з України через початок повномасштабної війни.

У лютому 2026 року Рибак провів три матчі у складі збірної України U-17.

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