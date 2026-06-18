Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионата мира: после первого тура прогноз изменился

Суперкомпьютер Opta, специализирующийся на моделировании спортивных соревнований, обновил свой прогноз на Чемпионат мира. Более 50 % шансов на победу распределены между четырьмя командами.

При этом главный фаворит на победу в турнире сменился уже после первого тура. Об этом говорится на сайте Opta.

До начала чемпионата мира главным фаворитом считалась сборная Испании. Однако уже сейчас суперкомпьютер называет фаворитом на победу сборную Франции. Это произошло после того, как испанская команда не смогла обыграть Кабо-Верде, а французы победили Сенегал.

Шансы Франции оцениваются в 15,73%, за ними следуют англичане (12,33%) и аргентинцы (12,28%). Испанцы же теперь лишь четвертые фавориты — их шансы оцениваются в 12,08%.

После "большой четверки" фаворитов следует значительный разрыв — шансы пятой Германии оцениваются в 6,43%.

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В целом же топ-10 выглядит следующим образом:

Франция — 15,73%; Англия — 12,33%; Аргентина — 12,28 % Испания — 12,08 % Германия — 6,43% Португалия — 5,94; Бразилия — 5,37%; Норвегия — 4,68%; Нидерланды — 3,06%; Колумбия — 2,80%.

Фото: Скриншот

В то же время, по данным Opta, у 18 команд шансы на выход из группы составляют 90+%. Всего в плей-офф примут участие 32 команды. Менее 10% шансов на выход из группы имеют лишь Кюрасао, Гаити и Ирак, которые проиграли стартовые матчи. При этом у Ирака 0,02% шансов на победу, тогда как у Гаити, Кюрасао и Иордании — 0,00%, у Туниса — 0,01%, а у Южной Африки, Узбекистана и Панамы — 0,02%.

Второй тур группового этапа чемпионата мира начался 18 июня в 19:00 матчем между ЮАР и Чехией.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда знать, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет необычным из-за ряда факторов: в частности, в нём примет участие рекордное количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить болельщиков.

Эксперты уже определили главных фаворитов на победу на чемпионате мира.

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