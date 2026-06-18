Суперкомп'ютер назвав фаворита Чемпіонату світу: після першого туру прогноз змінився

Суперкомп'ютер Opta, що спеціалізується на симулюваннях спортивних змагань, зробив свій оновлений прогноз на Чемпіонат світу. Понад 50% шансів на перемогу розділено між чотирма командами.

При цьому головний фаворит на перемогу на турнірі змінився вже після першого туру. Про це йдеться на сайті Opta.

До початку мундіалю головним фаворитом була збірна Іспанії. Однак вже зараз суперкомп'ютер називає фаворитом на перемогу збірну Франції. Це сталося після того, як іспанська команда не змогла переграти Кабо-Верде, а французи перемогли Сенегал.

Шанси Франції оцінюються в 15,73%, тоді як за ними йдуть англійці (12,33%) та аргентинці (12,28%). Іспанці ж тепер лише четверті фаворити — їхні шанси оцінюють у 12,08%.

Після "великої четвірки" фаворитів йде чимала прірва — шанси п'ятої Німеччини оцінюють у 6,43%.

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Загалом же топ 10 виглядає так:

Франція — 15,73%; Англія — 12,33%; Аргентина — 12,28% Іспанія — 12,08% Німеччина — 6,43% Португалія — 5,94; Бразилія — 5,37%; Норвегія — 4,68%; Нідерланди — 3,06%; Колумбія — 2,80%.

Фото: Скриншот

Водночас 18 команд, на думку Opta, мають 90+% шанси на те, аби вийти з групи. Загалом у плей-офф візьме участь 32 команди. Менше 10% шансів на вихід з групи мають лише Кюрасао, Гаїті та Ірак, які програли стартові поєдинки. При цьому Ірак має 0,02% шанси на перемогу, тоді як Гаїті, Кюрасао та Йорданія мають 0,00%, Туніс — 0,01% а Південна Африка, Узбекістан та Панама — 0,02%.

Другий тур групового етапу Чемпіонату світу розпочався 18 червня о 19:00 матчем між ПАР та Чехією.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.

Нагадаємо, що майбутній Чемпіонат світу стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним. Ми розповідали про всі нововведення, які можуть здивувати фанатів.

Експерти вже оцінили, хто є головними фаворитами на перемогу на Чемпіонаті світу.

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