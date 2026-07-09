Исторический полуфинал Уимблдона: где посмотреть матч Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет свой полуфинальный матч на одном из самых престижных турниров мирового тенниса — Уимблдоне.

Соперницей Костюк станет чешская теннисистка Линда Носкова. В онлайн-рейтинге WTA Носкова занимает 11-е место, а украинка — 10-е.

Победительница пары Костюк-Носкова в финале встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая в напряжённом полуфинале обыграла американку Коко Гофф.

Костюк против Носковой — где смотреть

Матч Марты Костюк начнётся после того, как первые полуфиналистки доиграют свой матч. Начало матча запланировано не раньше 18:20, однако возможны задержки.

Трансляция будет доступна на канале "Суспильне Спорт", а также на YouTube-канале "Суспильне Спорт".

Для Марты Костюк это первый выход в полуфинал Уимблдона. Ранее только одна украинская спортсменка доходила до этой стадии — Элина Свитолина дважды играла в полуфинале.

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Марта Костюк — каковы шансы на победу в матче

Букмекеры считают, что у Марты Костюк шансы на победу в матче несколько выше, чем у её соперницы. Коэффициент на победу украинки составляет примерно 1,7, тогда как у её соперницы — 2,2–2,3.

Уимблдон-2026 — когда состоится финал

Финальный матч женского турнира Уимблдона состоится уже в субботу, 11 июля. Время проведения пока не определено.

Марта Костюк на Уимблдоне

В первом раунде турнира она разгромила аргентинку Надежду Подороскую, во втором раунде одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинкиной, а в третьем — обыграла американку Эмму Наварро.

В 1/8 финала Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

А в четвертьфинале со счётом 2:0 Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и завоевала один из самых престижных титулов в своей карьере.