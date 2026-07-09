Історичний півфінал Вімблдону: де дивитися матч Марти Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк проведе свій півфінальний поєдинок на одному з найпрестижніших турнірів світу тенісу — Вімблдоні.

Суперницею Костюк стане чеська тенісистка Лінда Носкова. В онлайн-рейтингу WTA Носкова посідає 11 сходинку, тоді як українка — 10.

Переможниця пари Костюк-Носкова у фіналі зійдеться проти чеської тенісистки Кароліни Мухової, яка у напруженому півфіналі здолала американку Коко Гофф.

Костюк проти Носкової — де дивитися

Матч Марти Костюк розпочнеться після того, як свій матч дограють перші півфіналістки. Початок гри буде щонайменше о 18:20, утім можливі затримки.

Трансляція буде доступна на каналі "Суспільне Спорт", а також на YouTube "Суспільне Спорт".

Для Марти Костюк це перший вихід у півфінал Вімблдону. Раніше лише один український спортсмен доходив до такої стадії — Еліна Світоліна двічі грала у півфіналі.

Відео дня

Марта Костюк — які шанси на перемогу в матчі

Букмекери вважають, що Марта Костюк має дещо більше шансів на перемогу в матчі, ніж її опонентка. Коефіцієнт на перемогу українки складає приблизно 1.7, тоді як в її суперниці — 2.2-2.3.

Вімблдон-2026 — коли відбудеться фінал

Фінальний матч жіночого Вімблдону відбудеться вже в суботу, 11 липня. Час наразі не було визначено.

Марта Костюк на Вімблдоні

У першому колі турніру вона розгромила аргентинку Надію Подороську, у другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, а в третьому — обіграла американку Емму Наварро.

У 1/8 Костюк здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

А в чвертьфіналі з рахунком 2:0 Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.