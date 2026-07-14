Бывший чемпион мира Беринчик вернется на ринг после двух операций: когда состоится бой

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик вернется на ринг после восстановления после операций на плече. Его соперником станет британец Сэм Ноукс.

На данный момент у Беринчика рекорд — 19 побед и 1 поражение, 9 из побед были одержаны нокаутом. Об этом сообщил промоутер Queensberry Promotions.

Сам поединок состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне. Бой Беринчика пройдет в рамках андеркарда поединка Мозес Итаума — Филип Хргович.

Последний бой Дениса Беринчика состоялся в феврале 2025 года. Тогда он проиграл нокаутом Кейшону Дэвису и лишился своего чемпионского титула WBO. После этого он прошел длительное лечение, в ходе которого ему сделали две операции на плече.

Соперник Беринчика, британский боксер Сэм Ноукс, провёл 19 боёв, из которых выиграл 18, причём 16 — нокаутом.

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Свой последний бой 28-летний британец провёл в мае. Тогда он победил мексиканца Бенито Санчеса Гарсию (17-19-2) в двух раундах.

Сэм Ноукс ранее претендовал на титул чемпиона мира, но в прошлом году проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону.

Ранее "Фокус" рассказывал о том, что Денис Беринчик в молодости попал в поле зрения правоохранительных органов и даже провёл четыре месяца в тюрьме. История с нарушением закона началась, когда ему было 16 лет. Сначала были игровые автоматы, которые требовали всё больше денег, а дальше — разбой, грабежи и СИЗО: пришлось посидеть рядом со взрослыми преступниками.

Отметим, что "Фокус" писал о другом украинском боксере — Александре Усике, который 26 июня отказался от всех своих чемпионских поясов. Спортсмен пояснил, что хочет дать возможность другим бойцам побороться за победу. Между тем стало известно, с кем он проведет последний поединок — им оказался бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Напоминаем, что 6 июля СМИ сообщили о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс и о том, с кем может состояться его первый бой.