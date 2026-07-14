Ексчемпіон світу Берінчик повернеться на ринг після двох операцій: коли пройде бій

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Денис Берінчик після відновлення від операцій на плечі повернеться на ринг. Його суперником стане британець Сем Ноукс.

Наразі Берінчик має рекорд 19 перемог та 1 поразку, 9 з перемог були здобуті нокаутом. Про це повідомив промоутер Queensberry Promotions.

Сам поєдинок відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні. Бій Берінчика буде в андеркарді бою Мозес Ітаума — Філіп Хргович.

Останній бій Дениса Берінчика відбувся у лютому 2025 року. Тоді він програв нокаутом Кейшону Девісу, тож програв свій чемпіонський титул WBO. Після того він пройшов тривале лікування, під час якого йому зробили дві операції на плечі.

Суперник Берінчика, британський боксер Сем Ноукс провів 19 боїв, з них виграв 18, причому 16 — нокаутом.

Останній свій поєдинок 28-річний британець провів у травні. Тоді він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17-19-2) у двох раундах.

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Сем Ноукс раніше претендував на титул чемпіона світу, але програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону минулого року.

Раніше Фокус розповідав про те, що Денис Беринчик у молоді роки потрапив у поле зору правоохоронців і навіть провів чотири місяці у в'язниці. Історія з порушенням закону почалась у 16-річному віці. Спершу були ігрові автомати, які вимагали все більше грошей, а далі — розбій, грабежі та СІЗО: довелось посидіти поруч з дорослими злочинцями.

Зазначимо, Фокус писав про іншого українського боксера — Олександра Усика, який відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів 26 червня. Спортсмен пояснив, що хоче дати можливість іншим бійцям поборотись за перемогу. Тим часом стало відомо про те, з ким він проведе останній двобій — це виявися колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер.

Нагадуємо, 6 липня медіа розповіли про можливе повернення у бокс Володимира Кличка і про те, з ким може відбутись перший бій.