Испания против Франции — трансляция первого полуфинала чемпионата мира

14 июля состоится первый матч полуфинала Чемпионата мира: в нём сойдутся сборные Испании и Франции. Победитель матча выйдет в финал, который состоится уже 19 июля, а проигравшая команда сыграет в матче за 3-е место 18 июля.

Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени. "Фокус" будет вести текстовую трансляцию матча.

Франция и Испания разыграют путёвку в финал на стадионе "AT&T Stadium" в Арлингтоне, штат Техас.

Франция — Испания — текстовая трансляция матча

00:00 Началсяпервый полуфинал чемпионата мира. Испания разыграла мяч с центра поля.

07:55 Первые минуты матча проходят в равной борьбе. Испания зарабатывает опасный стандарт у ворот Меньяна.

15:17 А теперь первая опасная атака со стороны Франции, однако "ле блю" не смогли довести её до удара.

19:27 Пенальти в ворота сборной Франции — Люк Динь совершает фол против Ламина Ямаля. Французский защитник довольно жестко, хотя и непреднамеренно, ударяет испанского вингера.

Відео дня

21:51 Микель Оярсабаль забивает, пробив в правую от себя сторону. Это уже 5-й гол испанского нападающего на этом чемпионате мира! Майк Меньян угадал направление удара, но не смог его отбить.

23:50 И судья объявляет перерыв, чтобы игроки могли попить воды.

29:30 Лидер сборной Франции Уильям Салиба покидает поле — вместо него выходит Максон Лакруа.

33:56 Алекс Баена едва не вышел один на один с Майком Меньяном, однако лайнсмен сигнализировал об офсайде.

37:13 Какую атаку только что разыграла Испания — несколько передач в одно касание и пас пяткой на Ламина Ямаля, однако из этой ситуации им удалось заработать лишь угловой.

41:30 Великолепная передача от Брэдли Барколя на Килиана Мбаппе, и Унаи Симон вынужден далеко выйти из ворот, чтобы подстраховать своих защитников.

45+6 Арбитр даёт сигнал об окончании первого тайма — Испания ведёт 1:0. Единственный гол в матче на данный момент за счётом Микеля Оярасабаля.

45:01 Начался второй тайм матча "Испания" — "Франция".

Франция — Испания — стартовые составы

Оба тренера — Дидье Дешам и Луис де ла Фуэнте — уже объявили стартовые составы на матч.

Состав сборной Франции:

Майк Меньян — Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Уильям Салиба, Люка Динь — Орельен Чуамени, Адриан Рабьо — Брэдли Барколя, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (к).

Состав сборной Испании:

Унаи Симон — Педро Порро, Пау Кубарси, Аймерик Ляпорт, Марк Кукурелья — Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо — Алекс Баэна, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль

Франция — Испания — где посмотреть матч

Трансляция чемпионата мира в Украине проходит на платформе Megogo. Перед матчем, а также в перерывах между таймами будут проводиться аналитические передачи.

Франция — Испания: кто является фаворитом матча

По данным букмекеров, небольшим фаворитом на победу в матче и выход в финал является сборная Франции — на её победу установлен коэффициент примерно 2,5. На победу Испании дают 3,2, тогда как ничья в основное время оценивается в 3–3,2.

Что будет, если основное время закончится вничью

В случае, если основное время матча завершится вничью, команды сыграют два овертайма по 15 минут каждый. Если же и они не выявят победителя, состоится серия пенальти.

Ранее "Фокус" сообщал , что сборная Испании обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира. Победу испанцам принес гол Микеля Мерино, вышедшего на замену.

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