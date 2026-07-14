Іспанія проти Франції — трансляція першого півфіналу Чемпіонату світу

14 липня відбудеться перший матч півфіналу Чемпіонату світу: у ньому зійдуться збірні Іспанії та Франції. Переможець матчу вийде до фіналу, що відбудеться вже 19 липня, програвша команда зіграє в матчі за 3 місце 18 липня.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Фокус проведе текстову трансляцію матчу.

Франція та Іспанія розіграють путівку у фінал на стадіоні "AT&T Stadium" в Арлингтоні, штат Техас.

Франція-Іспанія — текстова трансляція матчу

00:00 Перший півфінал Чемпіонату світу розпочався. Іспанія розіграла м'яч з центру поля.

07:55 Перші хвилини матчу проходять в рівній боротьбі. Іспанія заробляє небезпечний стандарт біля воріт Меньяна.

15:17 А тепер перша небезпечна атака від Франції, однак "ле блю" не змогли довести її до удару.

19:27 Пенальті у ворота збірної Франції — Люка Дінь фолить проти Ламіна Ямаля. Достатньо жорстко, хоч і неумисно, б'є французький захисник іспанського вінгера.

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21:51 Забиває Мікель Оярсабаль, пробивши в правий від себе бік. 5 гол для іспанського нападника на цьому мундіалі! Майк Меньян вгадав напрямок удару, однак не зміг відбити його.

23:50 І арбітр відправляє команди на паузу для того, щоб попити воду.

29:30 Лідер Франції Вільям Саліба залишає поле — замість нього з'являється Максон Лакруа.

33:56 Алекс Баена ледь не вийшов сам-на-сам з Майком Меньяном, однак лайнсмен просигналізував про офсайд.

37:13 Яку атаку розіграла зараз Іспанія — декілька передач в один дотик та пас п'ятою на Ламіна Ямаля, однак лише кутовий вдається їм здобути з цієї ситуації.

41:30 Чудова передача від Бредлі Барколя на Кіліана Мбаппе, і Унаї Сімон вимушений виходити далеко з воріт, аби підчистити за своїми захисниками.

45+6 Арбітр дає свисток про завершення першого тайму — Іспанія перемагає 1:0. Єдиний гол матчу наразі на рахунку Мікеля Оярасабаля.

45:01 Розпочався другий тайм матчу Іспанія проти Франції.

50:14 Непогане закидання пройшло на Ламіна Ямаля, однак Майк Меньян зіграв на виході та перекрив можливість удару. На додачу в Ямаля зафіксували офсайд.

Франція-Іспанія — стартові склади

Обидва тренери — Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте — вже оголосили свій стартовий вибір на матч.

Склад збірної Франції:

Майк Меньян — Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вільям Саліба, Люка Дінь — Орельєн Чуамені, Адріан Рабьо — Бредлі Барколя, Майкл Олісе, Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе (к).

Склад збірної Іспанії:

Унаї Сімон — Педро Порро, Пау Кубарсі, Аймерік Ляпорт, Марк Кукурелья — Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо — Алекс Баена, Ламін Ямаль, Мікель Оярсабаль

Франція-Іспанія — де дивитися матч

Трансляція чемпіонату світу в Україні відбувається на платформі Megogo. Перед матчем, а також між таймами будуть проведені аналітичні студії.

Франція-Іспанія — хто є фаворитом матчу

За даними букмекерів, невеликим фаворитом на перемогу в матчі та вихід до фіналу є збірна Франції — їхня перемога оцінена приблизно з коефіцієнтом 2.5. На перемогу Іспанії дають 3.2, тоді як нічия в основний час оцінюється в 3-3.2

Що буде, якщо основний час закінчиться внічию

У разі, якщо основний час матчу закінчиться внічию, команди зіграють два овертайми по 15 хвилин кожний. Якщо ж і вони не виявлять переможця, відбудеться серія пенальті.

Раніше Фокус розповідав, що збірна Іспанії здолала збірну Бельгії та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу. Перемогу іспанцям приніс гол Мікеля Меріно, який вийшов з лави для запасних.

Нагадаємо, що футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Раніше Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

На чемпіонат світу з футболу норвезька збірна привезла власну їжу. Американські продукти не припали норвежцям до смаку.