"У меня отказала спина": звезда сборной Франции отыграл чемпионат мира с переломом

Лидер сборной Франции, центральный защитник Уильям Салиба, провёл весь чемпионат мира с серьёзной травмой. Чтобы выходить на поле, он принимал обезболивающее.

Салиба играл с переломом позвоночника, который получил ещё во время клубного сезона. Об этом сообщает французское издание RMC.

В итоге во время самого важного для Франции матча — полуфинала против Испании — Салиба попросил заменить его на 30-й минуте из-за сильной боли.

Издание отмечает, что от боли защитник едва не потерял сознание, а когда его заменяли, он сообщил врачам, что "у него отказала спина".

Каждый день игрок получал обезболивающие препараты, а также специализированную помощь, чтобы он смог выйти на поле в составе сборной. Кроме того, футболист пропускал часть тренировок команды, чтобы не перенапрягать спину.

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Пока неизвестно, как долго именно игрок будет отсутствовать. В среду он прошел медицинское обследование, и врачи должны принять решение, нужна ли Салибе операция. Если операцию всё-таки проведут, то срок восстановления составит 4–5 месяцев.

Как Салиба играл с переломом

В статье не указано, какой тип перелома был у Салиба. Впрочем, чаще всего игроки могут продолжать выступления, когда речь идет о стрессовом переломе — микротрещине в кости позвонка, которая возникает не в результате резкой травмы, а из-за накопления повторяющихся микротравм и чрезмерных нагрузок.

Такой тип травм характерен для спортсменов, особенно для бегунов. По данным исследований Массачусетской центральной клиники, около 70 % стрессовых переломов получают именно бегуны.

Сборная Франции на чемпионате мира — что известно

Ранее "Фокус" сообщал, что сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира. Итоговый счёт матча — 2:0. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Теперь французов ждёт матч за 3-е место против сборной Англии, которая уступила в своём матче Аргентине. Эта игра состоится 18 июля.

Напомним, что футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд произвёл фурор на чемпионате мира в США и удивил своих болельщиков, привезя домой странный сувенир — чучело енота с бутылкой за 750 долларов.

Ранее Эрлинг Холанд неожиданно стал законодателем моды и даже был назначен послом бренда, выпускающего резинки для волос.