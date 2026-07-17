"Моя спина відмовила": зірка збірної Франції відіграв Чемпіонат світу з переломом

Лідер збірної Франції, центральний захисник Вільям Саліба провів увесь мундіаль з серйозною травмою. Аби виходити на поле, він використовував знеболювальне.

Саліба грав з переломом спини, який отримав ще під час клубного сезону. Про це повідомляє французьке видання RMC.

У підсумку під час найважливішого матчу для Франції — півфіналу проти Іспанії — Саліба попросив про заміну на 30-й хвилині через сильний біль.

Видання відзначає, що від болю захисник ледь не знепритомнів, а коли його заміняли, то він повідомив лікарям, що "його спина відмовила".

Щоденно гравець отримував знеболювальні препарати, а також спеціалізовану допомогу, аби дозволити йому зіграти за збірну. Крім того, футболіст пропускав частину тренувань команди, аби не навантажувати спину.

Наразі невідомо, скільки саме буде відсутній гравець. У середу він пройшов медичне обстеження, і лікарі мають ухвалити рішення, чи потрібна Саліба операція. Якщо її таки зроблять, то терміни відновлення складуть 4-5 місяців.

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Як Саліба грав з переломом

У статті не вказується, який тип перелому був у Саліба. Утім найчастіше гравці можуть продовжувати виступи, коли йдеться про стресовий перелом — мікротріщина в кістці хребця, яка виникає не від різкої травми, а через накопичення повторюваних мікротравм і надмірних навантажень.

Такий тип травм є характерним для спортсменів, особливо для бігунів. За даними досліджень Массачусетської Центральної Клініки, близько 70% стресових переломів отримують саме бігуни.

Збірна Франції на Чемпіонаті світу — що відомо

Раніше Фокус розповідав, що збірна Іспанії перемогла французів у першому півфіналі чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0. Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.

Тепер на французів чекає матч за 3 місце проти збірної Англії, яка програла свій матч Аргентині. Ця гра відбудеться 18 липня.

Нагадаємо, що футболіст норвезької збірної Ерлінг Холанд викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Раніше Ерлінг Холанд несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.