Чтобы порадовать Трампа и устроить шоу: ФИФА дважды нарушит правила во время финала Чемпионата мира

19 июля на стадионе "Мет-Лайф Стадиум" в Нью-Джерси состоится финал Чемпионата мира по футболу. В матче сойдутся сборные Испании и Аргентины.

В то же время в перерыве матча планируется проведение шоу с участием мировых звезд. Фокус собрал информацию о том, кто выступит на шоу, а также о нарушениях правил.

ФИФА планирует нарушить правила футбола

Две компании, транслирующие чемпионат мира — BBC и ITV — выделили 30 минут на шоу в перерыве финала чемпионата мира, несмотря на то, что обычно перерыв в футболе длится 15 минут, сообщает Yahoo.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) отклонил предложение увеличить максимальную продолжительность перерыва до 25 минут, объяснив это негативным влиянием на физическое состояние футболистов. Однако этот опыт уже был применен во время финала Кубка Америки, когда выступление Шакиры тоже длилось 25 минут.

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Идея организаторов заключается в том, чтобы создать шоу, подобное шоу в перерыве Суперкубка.

Кто выступит в финале чемпионата мира

В перерыве финального матча чемпионата запланировано выступление:

Мадонны;

Шакиры;

группы BTS;

нигерийского музыканта Burna Boy, который вместе с Шакирой перед стартом ЧМ-2026 выпустил трек Dai Dai;

венесуэльского дирижёра, музыкального и художественного руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра Густаво Дудамеля.

Куратором шоу станет фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Также вместе с группой Coldplay выступит хор PS22.

Перед матчем также состоится церемония закрытия, которая продлится 90 минут. На ней выступят американская певица Николь Шерзингер, актёр Том Круз и британский певец Робби Уильямс.

ФИФА нарушит протокол ради Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от ФИФА на отступление от протокола вручения трофея чемпионата мира. После того как американский лидер передаст кубок капитану победившей сборной, он останется, чтобы продолжить празднование.

В 2025 году Дональд Трамп удивил капитана "Челси" Риса Джеймса, который поднимал трофей победителя Клубного Кубка мира, когда остался стоять рядом с футболистом. Сначала президент ФИФА Джанни Инфантино пытался прогнать Трампа, но затем предложил ему остаться на месте.

Согласно протоколу ФИФА, трофей обычно остается на постаменте, а капитан команды-победителя самостоятельно выносит его на праздничный подиум к остальным игрокам.

Однако в этом году ФИФА оставит на усмотрение Трампа, хочет ли он остаться с командой во время церемонии или остаться с другими руководителями.

"Фокус" ранее писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.

Однако даже вмешательство Трампа не помогло: сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".