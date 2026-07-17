Аби потішити Трампа та зробити шоу: FIFA двічі порушить правила під час фіналу Чемпіонату світу

19 липня на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. У матчі зійдуться збірні Іспанії та Аргентини.

Водночас у перерві матчу планується проведення шоу за участі світових зірок. Фокус зібрав інформацію про те, хто виступить на шоу, а також про порушення правил.

FIFA планує порушити правила футболу

Дві компанії-транслятора чемпіонату світу — BBC та ITV — виділили 30 хвилин на шоу у перерві фіналу мундіалю, попри те, що зазвичай перерва у футболі триває 15 хвилин, повідомляє Yahoo.

Раніше Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) відхилила пропозицію збільшити максимальну тривалість перерви до 25 хвилин, пояснивши це негативним впливом на фізичний стан футболістів. Однак цей досвід вже використовували під час фіналу Кубка Америки, коли виступ Шакіри теж тривав 25 хвилин.

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Ідея організаторів полягає в тому, аби створити шоу, подібне до шоу у перерві Супербоулу.

Хто виступить на фіналі Чемпіонату світу

У перерві фінального матчу Чемпіонату виступу заплановано виступ:

Мадонни;

Шакіри;

гурту BTS;

нігерійського музиканта Burna Boy, який разом із Шакірою перед стартом ЧС‑2026 випустив трек Dai Dai;

венесуельського диригента, музичного і художнього керівника Нью‑Йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамеля.

Куратором шоу виступить фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. Також разом з гуртом Coldplay виступить хор PS22.

Перед матчем також відбудеться церемонія закриття, яка триватиме 90 хвилин. На ній виступлять американська співачка Ніколь Шерзінгер, актор Том Круз та британський співак Роббі Вільямс.

FIFA порушать протокол заради Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від ФІФА на те, аби порушити протокол вручення трофея Чемпіонату світу. Після того, як американський лідер передасть кубок капітану збірної-переможниці, він залишиться для продовження святкування.

У 2025 році Дональд Трамп викликав здивування капітана "Челсі" Ріса Джеймса, який підіймав трофей переможця Клубного Кубка світу, коли залишвся стояти поряд з футболістом. Спершу президент ФІФА Джанні Інфантіно намагався прогнати Трампа геть, але потім запропонував тому залишитися на місці.

Протокол ФІФА зазвичай передбачає, що трофей залишається на постаменті, а капітан команди-переможця виносить його на святковий подіум до решти гравців самостійно.

Однак цьогоріч ФІФА залишить на розсуд Трампа, чи бажає він залишатися з командою під час церемонії, чи залишитися з іншими керівниками.

Фокус раніше писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.

Однак навіть втручання Трампа не допомогло: збірна США програла Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та залишила турнір. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".