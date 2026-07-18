"Это другой уровень": Усик рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026 по футболу

Александр Усик надеется, что в матче между сборными Аргентины и Испании победу одержит последняя. Другой фаворит спортсмена, сборная Португалии, "вылетела" из мундиаля раньше.

Украинский боксер-тяжеловес и первый вице-президент житомирского футбольного клуба "Полесье" Александр Усик надеется, что в финале Чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля в американском Нью-Джерси, победу одержит сборная Испании. Об этом спортсмен рассказал на канале FightHype.

"Я хочу, чтобы победила Испания", — отметил Александр Усик.

Он пояснил, что, поскольку сборная Португалии проиграла испанцам, он будет болеть за победителей.

"Потому что Португалия проиграла, теперь Испания", — сказал спортсмен.

Кроме того, Усик признался, что восхищался игрой невероятных Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, на смену которым пришли новые звезды, в частности Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес-Касканте и Ламин Ямаль.

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"Испания играет — это совсем другой уровень", — отметил украинец.

Напомним, что сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0. Во втором полуфинале 16 июля сборная Аргентины, которая в настоящее время является действующим обладателем кубка, победила сборную Англии со счетом 2:1.

Игроки сборной Аргентины отпраздновали выход в финал с провокационным баннером о Фолклендских островах. Этот архипелаг является предметом длительного территориального спора между Великобританией и Аргентиной, из-за чего сборной могут грозить дисциплинарные санкции.

Также Фокус писал, что FIFA дважды нарушит правила во время финала чемпионата мира.