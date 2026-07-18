"Це інший рівень": Усик розповів, за кого вболіватиме на фіналі ЧС-2026 з футболу

Олександр Усик сподівається, що у двобої між збірними Аргентини та Іспанії перемогу отримає остання. Інший фаворит спортсмена, команда з Португалії, "вилетіла" з мундіалю раніше.

Український боксер-важковаговик та перший віцепрезидент житомирського футбольного клубу "Полісся" Олександр Усик розраховує, щоб у фіналі Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня в американському Нью-Джерсі, перемогу отримала збірна Іспанії. Про це спортсмен розповів на каналі FightHype.

"Я хочу, щоб виграла Іспанія", — зауважив Олександр Усик.

Він пояснив, що оскільки збірна Португалії програла іспанцям, він вболіватиме за переможців.

"Тому що Португалія програла, тепер Іспанія", — розповів спортсмен.

Також Усик зізнався, що захоплювався грою неймовірних Серхіо Рамоса та Карлеса Пуйоля, яким на зміну прийшли нові зірки, зокрема Емерік Лапорт, Родріґо Ернандес-Касканте, Ламін Ямаль.

Відео дня

"Іспанія грає, це інший рівень", — відзначив українець.

Нагадаємо, що збірна Іспанії перемогла французів у першому півфіналі чемпіонату світу з рахунком 2:0. У другому півфіналі 16 липня збірна Аргентини, яка наразі є чинним володарем кубку, перемогла збірну Англії з рахунком 2:1.

Гравці збірної Аргентини святкували вихід у фінал із провокативним банером про Фолклендські острови. Цей архіпелаг є темою тривалої територіальної суперечки між Великою Британією та Аргентиною, через що збірну можуть чекати дисциплінарні санкції.

Також Фокус писав, що FIFA двічі порушить правила під час фіналу Чемпіонату світу.