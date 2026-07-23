Петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира собрала 28 млн подписей: это превышает мировой рекорд

Многие футбольные болельщики возмущались тем, что Аргентину якобы поддерживала ФИФА, пытаясь "протащить" эту команду к победе на Чемпионате мира. Самые ярые сторонники этой теории даже создали петицию, призывающую исключить команду из турнира.

Петиция "Argentina Out" собрала невероятные 28 миллионов подписей. Об этом говорится на сайте кампании.

Самая популярная на тот момент петиция касалась списания непогашенных долгов беднейших стран мира до конца 2000 года. Она была инициирована в апреле 1997 года, и к моменту окончательной передачи Кофи Аннану на саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке в конце 2000 года число подписавших достигло 24 319 181 человек из 166 стран.

В то же время эта петиция попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря тому, что все подписи были поставлены собственноручно.

Сбор подписей на данный момент остановился на отметке 28 997 266 тысяч. Авторы утверждают, что возможность голосовать была прекращена после завершения финала 19 июля.

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В то же время там подчеркивают, что собранная статистика — это данные, отражающие историю восприятия этого возмущения фанатов, а не официально подтвержденные данные.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре небольшого скандала из-за своего лайка под постом в соцсетях. В видео жаловались на то, что сборная Аргентины будет получать систематическую помощь от ФИФА во время Чемпионата мира.

А поклонник Роналду, журналист Пирс Морган, раскритиковал лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за его поведение в финале чемпионата мира. В частности, журналист назвал футболиста "так называемым спортсменом".

Напомним, что сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и выбыла из турнира. Единственный гол в матче забил Микель Мерино. Для Криштиану Роналду это был последний чемпионат мира. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

Также напомним, что Криштиану Роналду, выйдя на поле в первом туре чемпионата мира, установил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле на чемпионатах мира.