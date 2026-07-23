Петиція про виключення Аргентини з Чемпіонату світу зібрала 28 млн: більше за світовий рекорд

Чимало вболівальників футболу обурювалися тим, що Аргентину нібито підтримувала ФІФА, намагаючись "протягнути" тих до перемоги на Чемпіонаті світу. Найбільш запеклі прихильники цієї теорії навіть створили петицію, яка закликає вигнати команду з турніру.

Петиція Argentina Out зібрала шалені 28 мільйонів підписів. Про це йдеться на сайті кампанії.

Найпопулярніша петиція до цього моменту стосувалася скасування непогашених боргів найбідніших країн світу до кінця 2000 року. Вона розпочалася у квітні 1997 року, і на момент остаточної передачі Кофі Аннану на саміті тисячоліття ООН у Нью-Йорку наприкінці 2000 року кількість підписантів досягла 24 319 181 особи зі 166 країн.

Водночас та петиція потрапила до книги рекордів Гіннеса через те, що всі підписи були зроблені власноруч.

Збір підписів наразі зупинився на позначці 28 997 266 тисяч. Автори стверджують, що можливість голосувати припинили після завершення фіналу 19 липня.

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Водночас там наголошують, що зібрана статистика — це дані для історії сприйняття цього обурення фанатів, а не задля офіційно верифіковані дані.

Раніше Фокус розповідав про те, що нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив у невеликий скандал через свій лайк під постом у соцмережах. У відео скаржилися на те, що збірна Аргентини отримає систематичну допомогу від ФІФА під час Чемпіонату світу.

А прихильник Роналду, журналіст Пірс Морган розкритикував лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі за поведінку того у фіналі Чемпіонату світу. Зокрема, журналіст назвав футболіста "так званим спортсменом".

Нагадаємо, що збірна Португалії поступилася Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу та залишила мундіаль. Єдиний гол у матчі забив Мікель Меріно. Для Кріштіану Роналду це був останній Чемпіонат світу. Про це він оголосив на передматчевій пресконференції.

Також нагадаємо, що Кріштіану Роналду, з'явившись на полі у першому турі Чемпіонату світу, встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу.