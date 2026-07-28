На взгляд Трампа на войну повлиял Усик: он объяснял разницу между украинцами и россиянами

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик повлиял на то, как президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к российско-украинской войне.

Во время визита Усика в Белый дом боксер беседовал с Трампом об отношениях между странами. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной тому, что повлияло на изменение взглядов Дональда Трампа в пользу Украины.

В частности, источники издания сообщают, что визит Усика произвёл на Трампа неизгладимое впечатление. Во время их беседы бывший чемпион мира пояснил, что украинцы — это нация борцов и победителей.

Александр также подарил Трампу подписанную боксерскую перчатку.

Дополнительному сближению между ними способствовала общая любовь к Мухаммеду Али, с которым Усик отмечает день рождения в один день.

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Издание отмечает, что Усик общался с Трампом без переводчика и, в частности, "ломаным английским" рассказал о своей семье, которая оказалась под обстрелом россиян в Киеве.

"В какой-то момент разговора Трамп спросил Усика, чем россияне отличаются от украинцев. Усик указал на свою голову и на сердце, добавив, что именно там и заключаются эти различия", — говорится в материале.

Встреча Усика и Трампа — что известно

Встреча Александра Усика и Дональда Трампа состоялась 12 июля. Позже в Белом доме опубликовали фото, на котором видно, что украинец пожимает руку американскому президенту.

До этого украинский спортсмен также опубликовал фотографии со своего визита в Пентагон. Подробности встреч и цель пребывания Усика в Вашингтоне официально не разглашались.

Сам Усик после встречи подчеркнул, что спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры.

А эксперт Павел Вернивский после встречи Усика и Трампа объяснил, почему в Украине известные спортсмены и артисты так часто становятся политиками, как это сейчас начинает происходить с Александром Усиком. Автор видит в этом особенность украинской политической среды, которая полностью контролировалась олигархами и их постоянными ставленниками.