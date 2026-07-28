На погляд Трампа на війну вплинув Усик: він пояснював різницю між українцями та росіянами

Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вплинув на те, як президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до російсько-української війни.

Під час візиту Усика до Білого дому боксер спілкувався з Трампом про відносини між країнами. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal про те, що вплинуло на зміну поглядів Дональда Трампа на користь України.

Зокрема, джерела видання повідомляють, що візит Усика справив неабияке враження на Трампа. Під час їхньої розмови ексчемпіон світу пояснив, що українці — це нація борців та переможців.

Олександр також подарував Трампу підписану боксерську рукавичку.

Додатковому зближенню між ними сприяла спільна любов до Мухаммеда Алі, з яким Усик відзначає день народження в один день.

Видання наголошує, що Усик спілкувався з Трампом без перекладача, зокрема, "ламаною англійською" розповів про свою родину, яка опинилася під обстрілом росіян у Києві.

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"У якийсь момент розмови Трамп запитав Усика, чим росіяни відрізняються від українців. Усик вказав на свою голову та на серце, додавши, що саме там і є ці відмінності", — йдеться у матеріалі.

Зустріч Усика і Трампа — що відомо

Зустріч Олександра Усика та Дональда Трампа відбулася 12 липня. Пізніше у Білому домі опублікували фото, де видно, що українець тисне руку американському президенту.

Перед цим український спортсмен також опублікував світлини зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей і мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

Сам Усик після зустрічі наголосив, що спорт дійсно об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури.

А експерт Павло Вернівський після зустрічі Усика та Трампа пояснив, чому в Україні відомі спортсмени та артисти так часто стають політиками, як це зараз починає відбуватися з Олександром Усиком. Автор вбачає в цьому специфіку українського політичного середовища, яке повністю контролювалося олігархами та їхніми постійними ставлениками.