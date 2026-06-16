Зустріч Усика з Трампом: боксер показав нове фото з Білого дому

Український боксер Олександр Усик опублікував нову світлину зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому та подякував йому за запрошення.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Боксер зазначив, що зустрівся з президентом США у Білому домі та висловив вдячність за прийом.

“Дякую за запрошення, вашу гостинність і теплий прийом. Спорт дійсно об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися і поговорити особисто”, — написав Усик.

Зустріч відбулася 12 червня. Про це раніше заявила співробітниця пресслужби Трампа Марго Мартін.

Нагадаємо, що напередодні український спортсмен також опублікував світлини зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей і мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

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Олександр Усик зберіг пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Українець завершив бій достроково, здобувши перемогу в 11-му раунді. Після поєдинку, 24 травня, Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Після захисту титулу для Усика вже назвали можливих наступних опонентів. Одним із них вважають німецького боксера Агіта Кабаєлу. Також у Нідерландах розглядають можливість проведення повторного бою між Усиком і Верховеном.

Раніше повідомлялося, що Ріко Верховен публічно підтримав Усика у відповідь на критику з боку частини вболівальників, які звернули увагу на фізичну форму українця під час поєдинку.