Встреча Усика с Трампом: боксер опубликовал новое фото из Белого дома

Украинский боксер Александр Усик опубликовал новую фотографию со своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома и поблагодарил его за приглашение.

Об этом он сообщил в своём Instagram.

Боксер отметил, что встретился с президентом США в Белом доме и поблагодарил его за прием.

"Спасибо за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и поговорить лично", — написал Усик.

Встреча состоялась 12 июня. Об этом ранее сообщила сотрудница пресс-службы Трампа Марго Мартин.

Напомним, что накануне украинский спортсмен также опубликовал фотографии со своего визита в Пентагон. Подробности встреч и цель пребывания Усика в Вашингтоне официально не разглашались.

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Александр Усик сохранил пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив голландского кикбоксера Рико Верховена. Украинец завершил бой досрочно, одержав победу в 11-м раунде. После поединка, 24 мая, Верховен подал официальный протест на результат боя.

После защиты титула для Усика уже назвали возможных следующих соперников. Одним из них считают немецкого боксёра Агита Кабаелу. Также в Нидерландах рассматривают возможность проведения повторного боя между Усиком и Верховеном.

Ранее сообщалось, что Рико Верховен публично поддержал Усика в ответ на критику со стороны части болельщиков, обративших внимание на физическую форму украинца во время поединка.