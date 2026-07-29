УЕФА может бойкотировать турниры ФИФА: европейские команды не будут участвовать в чемпионате мира, — СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность бойкота турниров, проводимых под эгидой ФИФА, сообщают СМИ. В частности, речь идет о чемпионате мира и клубном чемпионате мира.

В настоящее время в УЕФА прошли внутренние консультации по поводу того, как клубы и национальные сборные могли бы бойкотировать международные соревнования. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого бойкота является то, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

В ФИФА заявили, что компания, которая должна контролировать продажу долей — FIFA Forward Enterprise — будет находиться под контролем ФИФА.

При этом инвесторы смогут приобрести лишь миноритарные пакеты акций, а ФИФА и в дальнейшем будет контролировать условия проведения турнира.

Однако в УЕФА считают, что привлечение частного капитала в футбол может усилить влияние ФИФА на ассоциации-члены и их национальные клубы.

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Кроме того, в последние годы графики футболистов были перегружены, из-за чего профсоюзы футболистов выражали недовольство такими графиками. К тому же клубы, выплачивающие футболистам зарплаты, жалуются и требуют ограничить количество международных турниров, из-за которых футболисты больше устают и получают травмы.

В УЕФА подчеркнули, что душа футбола — не товар

Еще вчера, 28 июля, УЕФА опубликовала официальное заявление по поводу идеи Джанни Инфантино.

"Это пересекает черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Точно так же должны поступать все национальные футбольные ассоциации, а также все заинтересованные стороны — лиги, клубы, футболисты, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола. Душа футбола и его система управления — не товар, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто именно получит от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать", — говорится в заявлении УЕФА.

Не только УЕФА выступает против этого плана

Журналист Мартин Зиглер сообщил, что футбольные ассоциации Южной Америки, а также Северной Америки и стран Карибского бассейна выразили свою озабоченность планами Инфантино.

Инфантино установил крайний срок для ассоциаций

В то же время сам Джанни Инфантино, несмотря на волну критики, планирует реализовывать свой план. В частности, по данным издания The Times, Инфантино установил жесткий крайний срок для национальных ассоциаций — 19 сентября. К этому времени ассоциации должны либо согласиться на продажу миноритарных долей в чемпионате мира, либо отказаться от дополнительного финансирования из общего фонда в 10 миллиардов долларов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

Джанни Инфантино в ООН — что известно

Напомним, ранее "Фокус" сообщал , что Дональд Трамп высказал желание, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. В СМИ отмечают, что Трамп и Инфантино очень сблизились во время организации прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу.

Глава Белого дома считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире" и "обладает особой способностью объединять людей".

Однако, как отмечает издание, для того чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности, где пять постоянных членов обладают правом вето. После этого его кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея.

При этом позиция самого Инфантино относительно возможной работы в качестве генерального секретаря ООН пока неизвестна.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".