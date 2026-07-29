УЄФА може бойкотувати турніри ФІФА: європейські команди не гратимуть на Чемпіонаті світу, — ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант із тим, аби бойкотувати турніри, які проводяться під егідою ФІФА, повідомляють ЗМІ. Зокрема, йдеться про чемпіонат світу та клубний чемпіонат світу.

Наразі в УЄФА були проведені внутрішні консультації щодо того, як клуби та національні збірні могли б бойкотувати міжнародні змагання. Про це пише Bloomberg.

Причиною такого бойкоту є те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно планує продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам.

У ФІФА заявили, що компанія, яка має контролювати продаж часток — FIFA Forward Enterprise — буде контролюватися ФІФА.

При цьому інвестори зможуть придбати лише міноритарні пакети акцій, а ФІФА надалі контролюватиме умови проведення турніру.

Однак в УЄФА вважають, що залучення приватного капіталу до футболу може надати ФІФА ще більший вплив на асоціації-члени та їхні національні клуби.

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Крім того, останніми роками графіки футболістів були перевантажені, через що профспілки футболістів висловлювали невдоволення графіками. До того ж клуби, що сплачують футболістам зарплати, скаржаться та вимагають обмежити кількість міжнародних турнірів, через які футболісти більше втомлюються та травмуються.

В УЄФА наголосили, що душа футболу — не товар

Ще вчора, 28 липня, УЄФА випустила офіційну заяву щодо ідеї Джанні Інфантіно.

"Це перетинає межу, яку керівні органи футболу ніколи не повинні переступати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само мають чинити всі національні футбольні асоціації, а також усі зацікавлені сторони – ліги, клуби, футболісти, вболівальники, уряди та кожен, кому небайдуже майбутнє футболу. Душа футболу та його система управління – не товар, яким можна торгувати, особливо за повної відсутності прозорості щодо того, хто саме отримає від цього фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу, і ФІФА не має права його продавати", — йшлося в заяві УЄФА.

Не тільки УЄФА виступає проти цього плану

Журналіст Мартін Зіглєр повідомив про те, що асоціації футболу Південної Америки, а також Північної Америки та країн Карибського басейну висловили своє занепокоєння планами Інфантіно.

Інфантіно встановив дедлайн для асоціацій

Водночас сам Джанні Інфантіно, попри хвилю критики, планує впроваджувати свій план. Зокрема, за даними видання The Times, Інфантіно дав жорсткий дедлайн для національних асоціацій — 19 вересня. До цього часу асоціації мають або погодитися на продаж міноритарних часток в чемпіонаті світу, або відмовитися від додаткового фінансування з загального фонду 10 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Джанні Інфантіно в ООН — що відомо

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Дональд Трамп забажав, аби Джанні Інфантіно став генеральним секретарем ООН. У ЗМІ зазначають, що Трамп та Інфантіно дуже зблизилися під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу.

Глава Білого дому вважає, що Інфантіно "користується повагою у всьому світі" і "має особливу здатність об’єднувати людей".

Однак, як звертає увагу видання, для того, щоб обійняти цю посаду, Інфантіно потрібно буде отримати підтримку 15 членів Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето. Після цього його кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея.

При цьому позиція самого Інфантіно щодо можливої роботи генсеком ООН наразі невідома.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".