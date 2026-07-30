Москва горит, а ВСУ на "Лужниках": ФК "Карпаты" оригинально представил форму (видео)

Украинский футбольный клуб "Карпаты" из Львова представил новую форму к новому сезону. В презентации формы приняли участие украинские военные.

Более того, "Карпаты" сменили традиционного титульного спонсора — теперь на груди украинских футболистов будет логотип 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Видео опубликовано в Instagram команды.

На видео запечатлены украинские военные, часть из которых в новой форме "Карпат". Они якобы находятся на стадионе "Лужники" в Москве. Также на газоне лежат бронежилеты, а рядом стоит боевая машина.

Параллельно с этим военные скандируют знаменитую кричалку о том, что "пусть Москва лежит в руинах".

"Карпаты" на "Лужниках". Однако это не 1969 год. Это наши мечты 2027 года", — отметили в подписи к видео.

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В конце видео также показан логотип клуба в военных цветах.

Логотип 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады размещен как на домашней, так и на выездной форме. Стоимость одной футболки — 3000 грн.

Форма в фан-шопе Фото: Скриншот

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.

Напомним, что житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" и со счётом 4:5 по итогам двух матчей выбыло из квалификации Лиги конференций.

Кроме того, во время матча болельщики житомирского "Полесья", приехавшие на матч своей команды в Данию, поблагодарили болельщиков "Копенгагена", которые во время первого матча вывесили баннер в поддержку Украины.

Завтра, 30 июля, состоятся ответные матчи ещё двух украинских команд — "Динамо" сыграет против греческого ПАОКа, а ЛНЗ встретится с бельгийским "Гентом". "Фокус" рассказывал о том, где можно посмотреть матчи этих команд.