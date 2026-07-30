Москва горить, а ЗСУ на "Лужніках": ФК "Карпати" оригінально презентував форму (відео)

Український футбольний клуб "Карпати" зі Львова презентував нову форму на новий сезон. У представленні форми взяли участь українські військові.

Більше того, "Карпати" змінили традиційного титульного спонсора — тепер на грудях українських футболістів буде логотип 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Відео опублікували в Instagram команди.

На відео зображені українські військові, частина з яких у новій формі "Карпат". Вони нібито перебувають на стадіоні "Лужніки" у Москві. Також на газоні лежать бронежилети, а також стоїть бойова машина.

Паралельно військові промовляють знамениту кричалку про те, що "нехай Москва лежить в руїнах".

"Карпати" на "Лужніках". Проте це не 1969-й. Це наші мрії 2027-го", — зазначили у підписі до відео.

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Наприкінці відео також зображено логотип клубу у військових кольорах.

Логотип 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади знаходиться як на домашньому, так і на гостьовому комплекті. Вартість однієї футболки — 3000 грн.

Форма в фан-шопі Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, що житомирське "Полісся" програло данському "Копенгагену" та з рахунком 4:5 за підсумком двох матчів вилетіло з кваліфікації до Ліги конференцій.

Також під час гри вболівальники житомирського "Полісся", що приїхали на матч своєї команди до Данії, віддячили вболівальникам "Копенгагена", які під час першого матчу вивісили банер на підтримку України.

Завтра, 30 липня, матчі-відповіді пройдуть ще для двох українських команд — "Динамо" зіграє проти грецького ПАОКа, а ЛНЗ зійдеться з бельгійським "Гентом". Фокус розповідав про те, де можна подивитися матчі цих команд.