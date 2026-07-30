Начало сезона в УПЛ: что известно о новичках и почему раскол между клубами может привести к судебному разбирательству

31 июля начнётся новый сезон Украинской Премьер-лиги. По традиции 16 команд будут бороться за звание чемпиона Украины.

Первым матчем станет противостояние луганской "Зари" и ковалевского "Колоса", которые сыграют на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского" 31 июля в 18:00. Фокус собрал главные новости перед началом Чемпионата Украины.

Возвращение легендарных команд в УПЛ

Буковина Черновцы

В сезоне 2026-2027 в УПЛ примут участие три команды, не участвовавшие в прошлогоднем розыгрыше — "Буковина", "Черноморец" и "Левый Берег". Они заменят "Александрию" и "Полтаву", которые вылетели в Первую лигу, а также львовский "Рух", решивший перейти во Вторую лигу.

Черновицкая "Буковина" возвращается в УПЛ после многолетнего отсутствия футбола высшего дивизиона в регионе. Интересно, что именно "Буковина" сыграла в первом матче в истории независимой Украины — соперником была хмельницкая "Подолье".

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В сезоне 1992–1993 "Буковина" выступала довольно успешно, пока зимой команда не лишилась финансирования. Из-за этого ряд ведущих игроков покинул команду, и с 4-го места в середине сезона команда опустилась на 12-ю строчку, а в следующем сезоне вылетела вообще. С тех пор клуб не играл в элитном дивизионе.

Возрождение "Буковины" произошло в начале 2024 года, когда в клуб пришёл бизнесмен Владимир Дубинский — владелец компании "Dmart", баскетбольного и волейбольного клуба "Прометей" и ряда других предприятий.

Владелец клуба в настоящее время находится в розыске ФБР. По данным издания Tribuna, в конце 90-х — начале 2000-х Дубинский вместе с братом переехал в США, где они начали заниматься бизнесом.

"Согласно судебным документам, с 2006 по 2008 годы два брата — Владимир и Леонид Дубинские — строили и продавали недвижимость в Сакраменто и Копперополисе. В период падения рынка недвижимости братья нанимали членов семьи, сотрудников и партнеров с хорошей репутацией, чтобы те выступали в качестве подставных покупателей жилой недвижимости. Братья Дубинские не задержаны и считаются скрывающимися от правосудия в Украине", — говорится в пресс-релизе калифорнийской полиции.

В то же время сам Дубинский, комментируя эту информацию, заявил, что у него есть официальный документ со штампом Интерпола, в котором якобы говорится, что он не находится в розыске, а также что он свободно выезжал за границу.

В январе 2025 года брату Дубинского, Леониду, по данным "Центра противодействия коррупции", было предъявлено подозрение со стороны НАБУ и САП.

"НАБУ и САП сообщают, что Дубинский и ещё трое человек незаконно присвоили более 129 млн грн, выделенных на восстановление критически важной инфраструктуры Днепропетровской области. В частности, в 2022–2023 годах подозреваемые добились победы на тендере фирмы Дубинского и заключения договора на реконструкцию водопровода в Каменском районе", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, с приходом нового владельца в клуб начались значительные инвестиции, благодаря чему клубу удалось подписать ряд игроков, имеющих немалый опыт выступлений в УПЛ. Команду также возглавил тренер Сергей Шищенко, который отказался от работы в УПЛ с "Оболонью" в пользу буковинской команды. Из 30 матчей Первой лиги "Буковина" выиграла 26, а единственное поражение потерпела в предпоследнем туре, когда уже обеспечила себе чемпионство. Кроме того, в последних двух сезонах "Буковина" доходила до полуфинала Кубка Украины.

"Черноморец" (Одесса)

Одесский "Черноморец" имеет богатую историю как в советский период, так и в период независимости. Так, в 1974 году команда завоевала бронзу чемпионата СССР, а в 1995 и 1996 годах — серебряные медали чемпионата Украины.

Кроме того, именно одесский клуб выиграл первый розыгрыш Кубка Украины в 1992 году.

В последний раз одесситы выступали в УПЛ в сезоне 2024–2025, из которого вылетели, заняв последнее место.

В январе 2026 года в клуб вернулся легендарный тренер Роман Григорчук, который вместе с "Черноморцем" в сезоне 2013–2014 вышел из группы Лиги Европы и сыграл в плей-офф.

С ним команда смогла занять второе место в Первой лиге и обеспечила себе участие в УПЛ в этом сезоне.

Владельцем клуба является бывший владелец АО "Имексбанк" Леонид Климов. До февраля 2014 года он был внештатным советником тогдашнего президента Виктора Януковича. Также трижды избирался в Верховную Раду по спискам "Партии регионов".

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд города Киева о возмещении убытков АО "Имексбанк" на сумму около 8,4 млрд грн в отношении бывшего владельца банка Леонида Климова.

Левый берег

В УПЛ также возвращается столичный футбольный клуб "Левый берег". Клуб был основан лишь в сентябре 2017 года Николаем Лавренко, бывшим президентом "Александрии", и украинским тренером Николаем Павловым.

Только в июне 2021 года клуб получил профессиональный статус и был включён в состав Второй лиги. Однако уже в сезоне 2024–2025 клуб выступал в Украинской премьер-лиге. Также был построен новый стадион и ряд других инфраструктурных объектов.

В прошлом сезоне "Левый берег" занял третье место в Первой лиге, поэтому путевку в УПЛ они завоевали, сыграв переходные матчи против "Александрии". По сумме двух матчей — 1:0, 1:1 — столичный клуб завоевал право на участие в УПЛ.

Между клубами УПЛ возник конфликт из-за регламента УПЛ

Клубы Украинской премьер-лиги разделились на два лагеря из-за изменения в регламенте УПЛ, касающегося правил использования легионеров. В частности, 21 июля УПЛ представила обновленный регламент, который позволял клубам выставлять на поле одновременно 8 иностранцев, если один из них является гражданином страны ЕС. В случае отсутствия такого игрока на поле разрешается выставлять не более 7 легионеров и не менее 4 украинцев.

В то же время журналист Игорь Бурбас сообщил, что большинство клубов на заседании клубов УПЛ проголосовали за возвращение к прежней версии этой нормы регламента, в которой этого нововведения не было.

Против выступили "Шахтер", "Кривбасс", ЛНЗ, "Полесье" и "Верес". Еще два клуба — "Харьков" и "Кудровка" — воздержались.

Юрист, консультирующий "Шахтер", Андрей Харитончук опубликовал пост, в котором пояснил, что в Европе уже давно существует норма, согласно которой украинские футболисты не занимают место легионера. Например, Андрей Лунин в мадридском "Реале" не считается легионером, а относится к категории игроков из Евросоюза, поэтому к нему не применяются ограничения.

Он также напомнил, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер продвигал идею введения правила "6+5", согласно которому 6 игроков должны были бы быть гражданами страны, в которой выступает команда, а 5 — легионерами.

"Формально это правило касается минимального количества своих игроков, а не максимального количества чужих. Именно та формулировка, за которую сейчас выступают девять клубов УПЛ. ФИФА заказала экспертное заключение, которое доказывало соответствие этого правила законодательству ЕС. Еврокомиссия ответила, что "6+5" представляет собой прямую дискриминацию по признаку гражданства и противоречит фундаментальному принципу права ЕС. Правило так и не вступило в силу", — объясняет юрист.

Харитончук поясняет, что в феврале 2026 года президент УАФ Андрей Шевченко объявил, что в ряде стран ЕС украинские футболисты больше не считаются легионерами. Этого удалось добиться благодаря статье 17 Соглашения об ассоциации.

Однако уже в июле 2026 года девять клубов УПЛ проголосовали за норму, противоречащую второму пункту той же статьи.

"В публичной дискуссии вокруг лимита пункт 2 статьи 17 практически не упоминался, хотя именно он устанавливает аналогичное обязательство Украины в отношении граждан государств-членов ЕС. Статья 17 не предусматривает двух режимов работы. Нельзя ссылаться на пункт первый и не замечать пункт второй", — подчеркивает юрист.

Более того, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выступил с резким заявлением по поводу попыток вернуть прежние ограничения на легионеров. В частности, он заявил, что идея возврата к прежнему лимиту — это "путь в Советский Союз".

"Исполнительный комитет УАФ в настоящее время принял взвешенное решение относительно одновременного пребывания на поле трёх украинских футболистов, учитывая особую ситуацию в нашей стране. Ведь из-за определенных ограничений наши игроки пока не могут в полной мере трудоустраиваться в Европе. Мы поддерживаем выбранный вектор и понимаем необходимость постепенного и сбалансированного реформирования. Однако у этого подхода есть свои противники. Ряд клубов УПЛ во главе с "Динамо" выступает за сохранение нынешнего положения дел без каких-либо изменений и даже без намека на реформы", — говорится в его заявлении.

Он пригрозил, что если общее собрание УПЛ попытается отменить ранее принятые правильные решения, "Шахтер" оставляет за собой право обжаловать такие действия в судебном порядке.

В итоге, по словам Игоря Бурбаса, теперь этот вопрос должен рассмотреть Исполнительный комитет Украинской футбольной ассоциации.

В Украине создают еще один чемпионат

Еще одним важным изменением в этом сезоне станет возобновление чемпионата Украины U-21. При этом в этой возрастной категории смогут играть не только футболисты до 21 года — регламентом предусмотрена возможность включения в отчет арбитра до шести футболистов старшего возраста, но на поле одновременно может находиться не более пяти.

В то же время возвращение этого чемпионата не вызвало между командами столь же жарких споров, как введение ограничения на количество легионеров.

Расписание чемпионата U-21, как и расписание чемпионата U-19, будет синхронизироваться с расписанием УПЛ.

УПЛ — расписание первого тура

В эти выходные болельщики увидят 7 из 8 матчей первого тура УПЛ. Киевское "Динамо" воспользовалось правом на перенос матча во время прохождения квалификации еврокубков, поэтому их матч против "Левого берега" предварительно перенесён на 2 декабря.

Расписание первого тура УПЛ:

"Заря" — "Колос" (31.07.2026);

"Кривбасс" — "Карпаты" (01.08.2026);

"Харьков" — "Верес" (01.08.2026);

"Черноморец" — "Полесье" (02.08.2026);

"Эпицентр" — "Оболонь" (02.08.2026);

"Буковина" — ЛНЗ (03.08.2026);

"Шахтер" — "Кудровка" (03.08.2026);

"Динамо" — "Левый берег" (перенесено).

Ранее "Фокус" сообщал , что футбольный клуб "Карпаты" из Львова представил новую форму на новый сезон. В презентации формы приняли участие украинские военные.

Напомним, что житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" и со счётом 4:5 по итогам двух матчей выбыло из квалификации Лиги конференций.

Напомним, что сегодня, 30 июля, состоятся ответные матчи в еврокубковых противостояниях для двух украинских команд — "Динамо" сыграет против греческого ПАОКа, а ЛНЗ встретится с бельгийским "Гентом". "Фокус" рассказывал о том, где можно посмотреть матчи этих команд.