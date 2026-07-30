Початок сезону в УПЛ : що відомо про новачків та чому розкол між клубами може привести до суду

31 липня розпочнеться новий сезон Української Прем'єр-ліги. Традиційно 16 команд розіграють між собою звання чемпіона України.

Першим матчем стане протистояння луганської "Зорі" та ковалівського "Колосу", які зіграють на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського" 31 липня о 18:00. Фокус збирав головні новини перед початком Чемпіонату України.

Повернення легендарних команд до УПЛ

Буковина Чернівці

У сезоні 2026-2027 в УПЛ візьмуть участь три команди, які не брали участь у минулорічному розіграші — "Буковина", "Чорноморець" та "Лівий Берег". Вони замінять "Олександрію" та "Полтаву", які вилетіли до Першої ліги, а також львівський "Рух", що вирішив опуститися до Другої ліги.

Чернівецька "Буковина" повертається до УПЛ після багаторічної відсутності футболу вищого дивізіону в регіоні. Цікаво, що саме "Буковина" зіграла у першому матчі в історії незалежної України — суперником було хмельницьке "Поділля".

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У сезоні 1992-1993 "Буковина" виступала досить успішно, аж поки взимку команда не втратила фінансування. Через це низка провідних гравців залишило команду і з 4 місця в середині сезону команда впала на 12 сходинку, а в наступному сезоні вилетіла взагалі. Із того часу клуб не грав в елітному дивізіоні.

Відродження "Буковини" сталося на початку 2024 року, коли до клубу прийшов бізнесмен Володимир Дубинський — власник компанії "Dmart", баскетбольного та волейбольного клубу "Прометей" та низки інших підприємств.

Власник клубу наразі перебуває у розшуку ФБР. За даними видання Tribuna, у кінці 90-х — на початку 2000-х Дубинський з братом переїхав до США, де почали займатися бізнесом.

"Згідно з судовими документами, з 2006 по 2008 роки два брата – Володимир та Леонід Дубинські – будували та продавали нерухомість в Сакраменто та Копперополісі. В ході того, як ринок нерухомості падав, брати наймали членів сім’ї, співробітників та партнерів з хорошою репутацією, щоб ті виступали як підставні покупці житлової нерухомості. Брати Дубинські не затримані та вважаються такими, що переховуються від правосуддя в Україні", — йдеться в пресрелізі каліфорнійської поліції.

Водночас сам Дубинський, коментуючи цю інформацію, заявив, що має офіційний документ зі штампом Інтерполу, де нібито йдеться, що він не знаходиться в розшуку, а також, що він вільно виїжджав за кордон.

У січні 2025 року брату Дубинського, Леоніду, за даними "Центру протидії корупції", повідомили про підозру НАБУ та САП.

"НАБУ і САП пишуть, що Дубинський та ще троє осіб заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Зокрема, в 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері фірми Дубинського та укладення угоди щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі", — йдеться в повідомленні.

Водночас з приходом нового власника до клубу почалися значні інвестиції, завдяки чому клубу вдалося підписати низку гравців з чималим досвідом матчів в УПЛ. Команду також очолив тренер Сергій Шищенко, який відмовився від роботи в УПЛ з "Оболонню" на користь буковинської команди. З 30 матчів Першої ліги "Буковина" виграла 26, а єдиної поразки зазнали в передостанньому турі, коли гарантували собі чемпіонство. Крім того, в останніх двох сезонах "Буковина" доходила до півфіналу Кубку України.

Чорноморець Одеса

Одеський "Чорноморець" має значну історію як в радянський період, так і в період незалежності. Так, у 1974 році вони взяли бронзу чемпіонату СРСР, а в 1995 та 1996 роках завоювали срібні медалі чемпіонату України.

Також саме одеський клуб виграв перший розіграш Кубку України у 1992 році.

Востаннє одесити грали в УПЛ в сезоні 2024-2025, звідки вилетіли, посівши останнє місце.

У січні 2026 року до клубу повернувся легендарний тренер Роман Григорчук, який разом з "Чорноморцем" в сезоні 2013-2014 виходив з групи Ліги Європи та грав у плей-офф.

З ним команда змогла посісти другу сходинку в Першій Лізі та гарантувала собі участь в УПЛ цього сезону.

Власником клубу є колишній власник АТ "Імексбанк" Леонід Клімов. До лютого 2014 року він був позаштатним радником тодішнього президента Віктора Януковича. Також тричі обирався до Верховної Ради за списками "Партії Регіонів".

У січні 2023 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду міста Києва про відшкодування збитків АТ "Імексбанк" на суму близько 8,4 млрд грн проти колишнього власника банку Леоніда Клімова.

Лівий Берег

До УПЛ також повертається столичний футбольний клуб "Лівий берег". Клуб був створений лише у вересні 2017 року Миколою Лавренком, колишнім президентом "Олександрії" та українським тренером Миколою Павловим.

Лише у червні 2021 року клуб отримав професіональний статус і був включений до складу Другої ліги. Однак вже в сезоні 2024-2025 клуб виступав в Український прем'єр-лізі. Також було збудовано новий стадіон та ще низку інфраструктурних об'єктів.

У минулому сезоні "Лівий берег" посів третє місце у Першій лізі, тож путівку до УПЛ вони здобували, граючи перехідні матчі проти "Олександрії". За сумою двох матчів — 1:0, 1:1 — столичний клуб виборов право на участь в УПЛ.

Між клубами УПЛ відбувся конфлікт через регламент УПЛ

Клуби Української прем'єр-ліги розкололися на два табори через зміну у регламент УПЛ щодо правил використання легіонерів. Зокрема, 21 липня УПЛ презентувала оновлений регламент, який дозволяв клубам випускати на поле одночасно 8 іноземців, якщо один із них є громадянином країни ЄС. У разі відсутності такого гравця на полі дозволено перебування не більше ніж 7 легіонерів та щонайменше 4 українців.

Водночас журналіст Ігор Бурбас повідомив, що більшість клубів на засіданні клубів УПЛ проголосували за повернення до старої версії цієї норми регламенту, де цього нововведення не було.

Проти були "Шахтар", "Кривбас", ЛНЗ, "Полісся" та "Верес". Ще 2 клуби — "Харків" та "Кудрівка" — утрималися.

Юрист, який консультує "Шахтар", Андрій Харитончук опублікував пост, де пояснив, що в Європі давно існує норма угод, яка передбачає, що українські футболісти не займають місце легіонера. Наприклад, Андрій Лунін в мадридському "Реалі" не вважається легіонером, а відноситься до категорії гравці з Євросоюзу, тож на нього не застосовуються обмеження.

Він також нагадав, що експрезидент ФІФА Зепп Блаттер просував ідею запровадження правила 6+5, де 6 гравців були б представниками країни, де грає команда, а 5 — легіонерами.

"Формально це норма про мінімум своїх, а не про максимум чужих. Точно та конструкція, яку зараз обстоюють дев’ять клубів УПЛ. FIFA замовила експертний висновок, який доводив сумісність правила з правом ЄС. Єврокомісія відповіла, що "6+5" становить пряму дискримінацію за ознакою громадянства і суперечить фундаментальному принципу права ЄС. Правило так і не запрацювало", — пояснює юрист.

Харитончук пояснює, що в лютому 2026 року президент УАФ Андрій Шевченко оголосив, що в низці країн ЄС українські футболісти більше не вважаються легіонерами. Цього вдалося досягти завдяки статті 17 Угоди про асоціацію.

Однак вже у липні 2026 року дев’ять клубів УПЛ проголосували за норму, яка суперечить другому пункту тієї самої статті.

"У публічній дискусії навколо ліміту пункт 2 статті 17 майже не згадувався, хоча саме він установлює дзеркальне зобов’язання України щодо громадян держав-членів ЄС. Стаття 17 не передбачає двох режимів роботи. Не можна посилатися на пункт перший і не помічати пункту другого", — наголошує юрист.

Ба більше, генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін виступив із різкою заявою щодо спроб повернути старі обмеження на легіонерів. Зокрема, він заявив, що ідея повернення до старого ліміту є "шляхом у Радянський Союз".

"Виконавчий комітет УАФ наразі ухвалив виважене рішення щодо одночасного перебування на полі трьох українських футболістів, зважаючи на особливу ситуацію в нашій країні. Адже через певні обмеження наші гравці поки що не можуть повною мірою працевлаштовуватися у Європі. Ми підтримуємо обраний вектор і розуміємо необхідність поступового та збалансованого реформування. Однак цей підхід має своїх противників. Низка клубів УПЛ на чолі з "Динамо" виступає за збереження нинішнього стану речей без будь-яких змін і навіть без натяку на реформи", — йдеться в його заяві.

Він пригрозив, що якщо загальні збори УПЛ намагатимуться скасувати раніше ухвалені правильні рішення, "Шахтар" залишає за собою право оскаржувати такі дії в судовому порядку.

У підсумку, за даними Ігоря Бурбаса, тепер це питання має розглянути Виконавчий комітет Української асоціації футболу.

В Україні створюють ще один чемпіонат

Ще однією важливою зміною цього сезону стане повернення чемпіонату України U-21. Водночас у цій віковій категорії зможуть грати не тільки футболісти до 21 року — регламентом передбачено можливість включення до рапорту арбітра до шести футболістів старшого віку, але на полі одночасно їх може перебувати не більше п’яти.

Водночас через повернення цього чемпіонату настільки ж палких суперечок, як через ліміт на легіонерів, між командами не було.

Розклад чемпіонату U-21, як і розклад чемпіонату U-19, синхронізуватиметься з розкладом УПЛ.

УПЛ — розклад першого туру

Цими вихідними вболівальники побачать 7 з 8 матчів першого туру УПЛ. Київське "Динамо" скористалося правом переносу під час проходження єврокубкової кваліфікації, тож їхній матч проти "Лівого Берега" попередньо перенесено на 2 грудня.

Розклад першого туру УПЛ:

"Зоря" — "Колос" (31.07.2026);

"Кривбас" — "Карпати" (01.08.2026);

"Харків" — "Верес" (01.08.2026);

"Чорноморець" — "Полісся" (02.08.2026);

"Епіцентр" — "Оболонь" (02.08.2026);

"Буковина" — ЛНЗ (03.08.2026);

"Шахтар" — "Кудрівка" (03.08.2026);

"Динамо" — "Лівий Берег" (перенесено).

Раніше Фокус розповідав, що футбольний клуб "Карпати" зі Львова презентував нову форму на новий сезон. У представленні форми взяли участь українські військові.

Нагадаємо, що житомирське "Полісся" програло данському "Копенгагену" та з рахунком 4:5 за підсумком двох матчів вилетіло з кваліфікації до Ліги конференцій.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, матчі-відповіді у єврокубкових протистояннях пройдуть для двох українських команд — "Динамо" зіграє проти грецького ПАОКа, а ЛНЗ зійдеться з бельгійським "Гентом". Фокус розповідав про те, де можна подивитися матчі цих команд.