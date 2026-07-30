Несмотря на решение МОК: Россию не допустили к участию в ЧМ-2027 по хоккею

Международная федерация хоккея приняла решение о недопуске России и Беларуси к участию в мужском чемпионате мира 2027 года.

Российская федерация хоккея обратилась к организации с просьбой пересмотреть ранее принятое решение, запрещающее участие России в чемпионатах мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

"ИИХФ вновь рассмотрела запрос Федерации хоккея России о допуске российской сборной к участию в следующих чемпионатах: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027, юниорский чемпионат мира по хоккею-2027, чемпионат мира по хоккею среди мужчин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею среди женщин до 18 лет", — говорится в заявлении.

При этом они учитывали различные факторы, в частности вопросы безопасности, а также спортивной честности.

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Рассмотрев все вопросы, международная федерация приняла решение не допускать российские команды к участию в следующих турнирах: чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года, юношеский чемпионат мира по хоккею 2027 года, чемпионат мира по хоккею 2027 года среди женщин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею 2027 года среди мужчин до 18 лет.

В то же время в ноябре 2026 года будет рассмотрен вопрос о допуске женской сборной России к участию в чемпионате мира в следующем году. В организации подчеркнули, что планируют "учесть обстоятельства и оценить риски, актуальные на тот момент".

Кроме того, Беларусь не допустили к участию в мужском чемпионате мира.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Украина планирует обжаловать решение МОК

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России.

НОК просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии и устоявшейся практике CAS, а также не учитывающее фактические обстоятельства, послужившие основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.