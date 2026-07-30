Попри рішення МОК: Росію не допустили до участі у ЧС-2027 з хокею

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення щодо недопущення участі Росії та Білорусі в чоловічому чемпіонаті світу-2027 року.

Російська федерація хокею звернулася до організації щодо перегляду рішення, яке раніше було ухвалене, що забороняло участь Росії на чемпіонатах світу. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації хокею.

"ІІХФ повторно розглянула запит Федерації хокею Росії щодо допуску російської збірної до участі в таких чемпіонатах: чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, чемпіонат світу з хокею серед жінок-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею серед чоловіків до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед жінок до 18 років", — йдеться в заяві.

Водночас вони враховували різноманітні фактори, зокрема, питання безпеки, а також спортивної доброчесності.

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Розглянувши усі питання, міжнародна федерація вирішила не допускати російські команди на такі турніри — чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027, молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, чемпіонат світу з хокею-2027 серед жінок до 18 років, чемпіонат світу з хокею серед чоловіків-2027 до 18 років.

Водночас у листопаді 2026 року буде розглянуте питання щодо допуску жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу наступного року. В організації наголосили, що планують "врахувати обставини та оцінити ризики, актуальні на той момент".

Також до участі в чоловічому ЧС не допустили Білорусь.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Україна планує оскаржувати рішення МОК

Водночас Національний олімпійський комітет України повідомив, що розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії.

НОК просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.