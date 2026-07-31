УЕФА готова провести собственный чемпионат мира из-за конфликта с ФИФА: формат турнира был разработан еще в 2017 году

УЕФА уже имеет готовый проект проведения международного турнира, который может заменить чемпионат мира, организуемый ФИФА. При этом этот проект существует уже с 2017 года.

Проект под названием Global Nations League может быть реализован, если ФИФА не откажется от идеи продажи части коммерческих прав на Чемпионат мира. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что эта идея существует ещё с 2017 года, когда Джанни Инфантино перешёл из УЕФА в ФИФА.

Global Nations League — что известно о турнире

Планировалось, что в рамках турнира будет проведено семь финальных турниров в различных дивизионах, каждый из которых должен был бы насчитывать по восемь участников. Соревнования должны были бы проходить в разных странах в формате плей-офф.

Отмечалось, что в сильнейшем дивизионе играли бы три европейские команды, две команды из Южной Америки, а также по одной команде из Африки, Азии и Северной Америки. Представители Океании же должны были выступать только в четвёртом по силе дивизионе.

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В то же время в 2017 году реализацию проекта перенесли, поскольку ФИФА сосредоточилась на расширении клубного чемпионата мира.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

Впоследствии стало известно, что УЕФА официально объявила о намерении бойкотировать все соревнования под эгидой ФИФА, в том числе и чемпионат мира. Другие ассоциации не заявили о планах бойкота, однако журналисты сообщают, что и они готовы присоединиться.